https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/polonya-abyi-ukraynalilarin-cepheye--gonderilmesi-konusunda-karar-vermeye-cagirdi-1083327079.html
Polonya, AB'yi Ukraynalıların cepheye gönderilmesi konusunda karar vermeye çağırdı
Polonya, AB'yi Ukraynalıların cepheye gönderilmesi konusunda karar vermeye çağırdı
Sputnik Türkiye
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:04+0300
2024-04-30T17:04+0300
2024-04-30T17:04+0300
ukrayna krizi
polonya
savunma bakanı
zorunlu askerlik
ukrayna
ukrayna ordusu
doğu avrupa
avrupa birliği
varşova
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327216_0:14:3070:1741_1920x0_80_0_0_9ca24a2f50d75fac9df2570074472ecf.jpg
Bakanlar Kurulu'nda askerlikten kaçan Ukrayna vatandaşlarının izinin sürülmesi ve Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını konuştuklarını dile getiren Kosiniak-Kamysz, “Bunun AB düzeyinde bir karar olması çok önemli ve biz de bunu konuştuk. Kiev ve Brüksel arasında bu konuda müzakerelerin devam ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.Polonya Savunma Bakanı, Avrupa Birliği düzeyinde alınacak kararların bu tür eylemlere tam etkinlik kazandıracağına dikkat çekerken, Polonya’nın da bu şekildeki çözümle ilgilendiğini sözlerine ekledi.Kosiniak-Kamysz, Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafe ve barlarda görmekten öfkelendiğini belirterek askerlik çağındaki erkeklerin yakalanması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de benzer açıklamalarda bulunurken, Rusya'yla çatışmalar başladıktan sonra ülkeyi terk eden 'askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalıların ülkelerine döndürülmesi' ile ilgili soruna AB düzeyinde çözüm bulunmasını önerdi.24 Şubat 2022'den bu yana sıkıyönetimin yürürlükte olduğu Ukrayna’da, ertesi gün devlet başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından genel seferberlik kararnamesi imzalanmıştı.Sıkıyönetim süresince 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasaklanmıştı.AB yetkililerine göre, askerlik hizmetine uygun yaklaşık 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/eski-nato-generali-kujat-ukraynaya-verilen-umut-batinin-olumcul-hatasi-1083266775.html
polonya
ukrayna
doğu avrupa
avrupa birliği
varşova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327216_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_680041ea087bc57fa67debaf25f5f549.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, savunma bakanı, zorunlu askerlik, ukrayna, ukrayna ordusu, doğu avrupa, avrupa birliği, varşova, rusya
polonya, savunma bakanı, zorunlu askerlik, ukrayna, ukrayna ordusu, doğu avrupa, avrupa birliği, varşova, rusya
Polonya, AB'yi Ukraynalıların cepheye gönderilmesi konusunda karar vermeye çağırdı
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin askerlik çağındaki vatandaşların Ukrayna'ya nakli konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.
Bakanlar Kurulu'nda askerlikten kaçan Ukrayna vatandaşlarının izinin sürülmesi ve Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını konuştuklarını dile getiren Kosiniak-Kamysz, “Bunun AB düzeyinde bir karar olması çok önemli ve biz de bunu konuştuk. Kiev ve Brüksel arasında bu konuda müzakerelerin devam ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
Polonya Savunma Bakanı, Avrupa Birliği düzeyinde alınacak kararların bu tür eylemlere tam etkinlik kazandıracağına dikkat çekerken, Polonya’nın da bu şekildeki çözümle ilgilendiğini sözlerine ekledi.
Kosiniak-Kamysz, Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafe ve barlarda görmekten öfkelendiğini belirterek askerlik çağındaki erkeklerin yakalanması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.
Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de benzer açıklamalarda bulunurken, Rusya'yla çatışmalar başladıktan sonra ülkeyi terk eden 'askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalıların ülkelerine döndürülmesi' ile ilgili soruna AB düzeyinde çözüm bulunmasını önerdi.
24 Şubat 2022'den bu yana sıkıyönetimin yürürlükte olduğu Ukrayna’da, ertesi gün devlet başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından genel seferberlik kararnamesi imzalanmıştı.
Sıkıyönetim süresince 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasaklanmıştı.
AB yetkililerine göre, askerlik hizmetine uygun yaklaşık 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı tahmin ediliyor.