https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/polonya-abyi-ukraynalilarin-cepheye--gonderilmesi-konusunda-karar-vermeye-cagirdi-1083327079.html

Polonya, AB'yi Ukraynalıların cepheye gönderilmesi konusunda karar vermeye çağırdı

Polonya, AB'yi Ukraynalıların cepheye gönderilmesi konusunda karar vermeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:04+0300

2024-04-30T17:04+0300

2024-04-30T17:04+0300

ukrayna krizi

polonya

savunma bakanı

zorunlu askerlik

ukrayna

ukrayna ordusu

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avrupa birliği

varşova

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Bakanlar Kurulu'nda askerlikten kaçan Ukrayna vatandaşlarının izinin sürülmesi ve Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını konuştuklarını dile getiren Kosiniak-Kamysz, “Bunun AB düzeyinde bir karar olması çok önemli ve biz de bunu konuştuk. Kiev ve Brüksel arasında bu konuda müzakerelerin devam ettiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.Polonya Savunma Bakanı, Avrupa Birliği düzeyinde alınacak kararların bu tür eylemlere tam etkinlik kazandıracağına dikkat çekerken, Polonya’nın da bu şekildeki çözümle ilgilendiğini sözlerine ekledi.Kosiniak-Kamysz, Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafe ve barlarda görmekten öfkelendiğini belirterek askerlik çağındaki erkeklerin yakalanması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.Yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de benzer açıklamalarda bulunurken, Rusya'yla çatışmalar başladıktan sonra ülkeyi terk eden 'askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalıların ülkelerine döndürülmesi' ile ilgili soruna AB düzeyinde çözüm bulunmasını önerdi.24 Şubat 2022'den bu yana sıkıyönetimin yürürlükte olduğu Ukrayna’da, ertesi gün devlet başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından genel seferberlik kararnamesi imzalanmıştı.Sıkıyönetim süresince 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasaklanmıştı.AB yetkililerine göre, askerlik hizmetine uygun yaklaşık 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/eski-nato-generali-kujat-ukraynaya-verilen-umut-batinin-olumcul-hatasi-1083266775.html

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