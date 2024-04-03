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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zelenskiy-seferberlige-tabi-olan-kisiler-icin-alt-yas-sinirini-resmen-dusurdu-1082435615.html
Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırını resmen düşürdü
Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırını resmen düşürdü
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırının 27’den 25’e düşürülmesine ilişkin bir kararname imzaladı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T17:24+0300
2024-04-03T17:24+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna ordusu
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aleksey gonçarenko
seferberlik
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun sosyal ağlardan yaptığı paylaşıma göre Ukrayna lideri Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırının 27’den 25’e düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.Açıklamada, “Zelenskiy, 25 yaşından itibaren seferberlik yasasını imzaladı” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy, askeri hizmete ilişkin ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıracak yasayı imzaladıUkrayna liderinin ayrıca daha önce askeri hizmete ilişkin ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıracak yasayı da imzaladığı öğrenildi.Bu bilgiyi de Telegram kanalından paylaşan Rada milletvekili Gonçarenko, “Zelenskiy, ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıran yasayı imzaladı” ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, askerliğe kısmen uygun olduğu kabul edilen erkeklerin 9 ay içinde ikinci kez muayeneden geçmesi gerekecek.Daha önce Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Natalya Kalmıkova da benzer bir açıklama yapmıştı.Ukrayna’da seferberliğe ilişkin yasa tasarısı bir türlü kabul edilemiyorİlk hazırlanan tasarı revize edilmek üzere geri gönderilmişti, ikinci versiyon ise şubat başlarında yapılan ilk okumada kabul edilmişti. İkinci düzenleme, bir öncekinin aksine engelli kişilerin askere alınmasını öngörmüyor, ancak süreci önemli ölçüde sıkılaştırıyor. Yeni taslağa göre askerlik hizmetinden sorumlu olanların, seferberlik ilanından sonraki 60 gün içinde askerlik sicil ve kayıt bürolarına giderek kayıt bilgilerini netleştirmeleri gerekiyor.Buna göre askerlik çağrı kağıdı, askere alınanın elektronik hesabı üzerinden gönderilebiliyor. Askerlik yükümlülüğü bulunan kişinin gerekli süre içinde askerlik sicil ve kayıt bürosuna başvurmaması halinde yurt dışına çıkış hakkı, araç kullanma hakkı kısıtlanabiliyor, banka hesapları dondurulabiliyor. Seferberlik için yaş sınırı tabanı 27’den 25’e düşürüldü. Tasarıda ayrıca 18 ila 60 yaş arasındaki vatandaşlara, seferberlik süresince askerlik kayıt belgelerini yanlarında taşımaları ve bunları askerlik büro çalışanlarının, polis ve sınır muhafızlarının talebi üzerine ibraz etmeleri zorunluluğu da getiriliyor.Belgede, 36 ay sonra Başkomutan makamının kararıyla terhis öngörülüyor. Bazı Rada milletvekilleri, süreci geciktirecek boşluk içerdiği gerekçesiyle bu maddeyi eleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/zelenskiy-maiyetini-temizlemeye-devam-ediyor-ukrayna-cumhurbaskani-birinci-yardimcisi-da-kovuldu-1082242352.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, aleksey gonçarenko, seferberlik
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, askerlik, aleksey gonçarenko, seferberlik

Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırını resmen düşürdü

17:24 03.04.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / GINTS IVUSKANS
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırının 27’den 25’e düşürülmesine ilişkin bir kararname imzaladı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun sosyal ağlardan yaptığı paylaşıma göre Ukrayna lideri Zelenskiy, seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırının 27’den 25’e düşürülmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Açıklamada, “Zelenskiy, 25 yaşından itibaren seferberlik yasasını imzaladı” ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, askeri hizmete ilişkin ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıracak yasayı imzaladı

Ukrayna liderinin ayrıca daha önce askeri hizmete ilişkin ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıracak yasayı da imzaladığı öğrenildi.
Bu bilgiyi de Telegram kanalından paylaşan Rada milletvekili Gonçarenko, “Zelenskiy, ‘kısmi uygunluk’ statüsünü ortadan kaldıran yasayı imzaladı” ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, askerliğe kısmen uygun olduğu kabul edilen erkeklerin 9 ay içinde ikinci kez muayeneden geçmesi gerekecek.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Natalya Kalmıkova da benzer bir açıklama yapmıştı.

Ukrayna’da seferberliğe ilişkin yasa tasarısı bir türlü kabul edilemiyor

İlk hazırlanan tasarı revize edilmek üzere geri gönderilmişti, ikinci versiyon ise şubat başlarında yapılan ilk okumada kabul edilmişti. İkinci düzenleme, bir öncekinin aksine engelli kişilerin askere alınmasını öngörmüyor, ancak süreci önemli ölçüde sıkılaştırıyor. Yeni taslağa göre askerlik hizmetinden sorumlu olanların, seferberlik ilanından sonraki 60 gün içinde askerlik sicil ve kayıt bürolarına giderek kayıt bilgilerini netleştirmeleri gerekiyor.
Buna göre askerlik çağrı kağıdı, askere alınanın elektronik hesabı üzerinden gönderilebiliyor. Askerlik yükümlülüğü bulunan kişinin gerekli süre içinde askerlik sicil ve kayıt bürosuna başvurmaması halinde yurt dışına çıkış hakkı, araç kullanma hakkı kısıtlanabiliyor, banka hesapları dondurulabiliyor. Seferberlik için yaş sınırı tabanı 27’den 25’e düşürüldü. Tasarıda ayrıca 18 ila 60 yaş arasındaki vatandaşlara, seferberlik süresince askerlik kayıt belgelerini yanlarında taşımaları ve bunları askerlik büro çalışanlarının, polis ve sınır muhafızlarının talebi üzerine ibraz etmeleri zorunluluğu da getiriliyor.
Belgede, 36 ay sonra Başkomutan makamının kararıyla terhis öngörülüyor. Bazı Rada milletvekilleri, süreci geciktirecek boşluk içerdiği gerekçesiyle bu maddeyi eleştirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
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