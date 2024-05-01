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Akçakoca’da otelde yangın: Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı
Akçakoca’da otelde yangın: Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Düzce’de 6 katlı otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, en üst katta mahsur kalanlar iş makineleri... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T11:25+0300
2024-05-01T11:48+0300
türkiye
otel
yangın
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Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı'nda bulunan 3 yıldızlı otelin zemin katında sabah saat 07.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören otel yöneticileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Düzce ve Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, restoran kısmında bulunan 3 otel görevlisi dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri otelin 6. katında mahsur kalanları kurtaramayınca bölgeye iş makineleri istendi. İş makineleri terasta bulunan 5 kişiyi kurtardı ve bina kısa sürede tahliye edildi.'3 personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır'Yangını haber alır almaz Akçakoca ilçesine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Maalesef sabah 07.30 sıralarında itfaiyenin ön tespit bilgilerine göre elektrik panosundan bir yangın çıkmıştır. Kısa süre içerisinde hem itfaiye ekiplerimiz hem emniyet ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Otelimizde yangının çıkış saati itibari ile bulunan 44 odanın 14 odası dolu. 24 vatandaşımız ve 3 personel bulunuyordu. 24 müşterimizin tamamı sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. 3 personel dumandan etkilendiği için tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alınmıştır. Hastaneden aldığımız bilgide üçünün de sağlık durumunun iyi olduğu yönündedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/izmirde-tarihi-kemeralti-carsisinda-tehlikeli-yangin-itfaiye-mudahale-ediyor--1083225734.html
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otel, yangın

Akçakoca’da otelde yangın: Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

11:25 01.05.2024 (güncellendi: 11:48 01.05.2024)
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ-AW194237Akçakoca’da otelde yangın: Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı
Akçakoca’da otelde yangın: Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ-AW194237
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Düzce’de 6 katlı otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, en üst katta mahsur kalanlar iş makineleri ile kurtarıldı.
Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı'nda bulunan 3 yıldızlı otelin zemin katında sabah saat 07.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören otel yöneticileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye Düzce ve Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, restoran kısmında bulunan 3 otel görevlisi dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri otelin 6. katında mahsur kalanları kurtaramayınca bölgeye iş makineleri istendi. İş makineleri terasta bulunan 5 kişiyi kurtardı ve bina kısa sürede tahliye edildi.

'3 personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır'

Yangını haber alır almaz Akçakoca ilçesine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Maalesef sabah 07.30 sıralarında itfaiyenin ön tespit bilgilerine göre elektrik panosundan bir yangın çıkmıştır. Kısa süre içerisinde hem itfaiye ekiplerimiz hem emniyet ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Otelimizde yangının çıkış saati itibari ile bulunan 44 odanın 14 odası dolu. 24 vatandaşımız ve 3 personel bulunuyordu. 24 müşterimizin tamamı sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. 3 personel dumandan etkilendiği için tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alınmıştır. Hastaneden aldığımız bilgide üçünün de sağlık durumunun iyi olduğu yönündedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
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