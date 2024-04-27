https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/izmirde-tarihi-kemeralti-carsisinda-tehlikeli-yangin-itfaiye-mudahale-ediyor--1083225734.html
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda tehlikeli yangın
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda tehlikeli yangın
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İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T23:13+0300
2024-04-27T23:13+0300
2024-04-27T23:17+0300
türkiye
izmir
yangın
kemeraltı
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürdüğü belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/adiyamanda-polis-karakolunda-silahli-saldiri-1083224750.html
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izmir, yangın, kemeraltı, itfaiye, itfaiye ekipleri
izmir, yangın, kemeraltı, itfaiye, itfaiye ekipleri
İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda tehlikeli yangın
23:13 27.04.2024 (güncellendi: 23:17 27.04.2024)
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürdüğü belirtiliyor.