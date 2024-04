https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/bahceliden-bmgk-elestirisi-teklifimiz-veto-yetkisinin-yerine-cift-cogunluk-sisteminin-getirilmesi-1083304152.html

Bahçeli'den BMGK eleştirisi: Teklifimiz veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sisteminin getirilmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:BMGK eleştirisi: 'Teklifimiz veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sisteminin getirilmesi'İYİ Parti Olağanüstü Kongresi için konuşan Bahçeli: Neden tebrik etmediğimin gerekçesini ben açıkça söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimize yazmazİYİ Parti olağanüstü seçimli kongresini de değerlendiren Bahçeli, "'Siz niye tebrik etmediniz' diye suçlama ile karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitne oluşturulmaya çalışılıyor. Açıkça söylüyorum; 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden veya etmeyen olabilir. Bu da onların en tabii hakkıdır. Neden tebrik etmediğimin gerekçesini ben açıkça söylüyorum; ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum, ihaneti tebrik etmek bizim defterimize yazmaz" dedi.Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıtİBB Başkanı İmamoğlu'na Hamas tepkisiMHP lideri Devlet Bahçeli, Hamas'a yönelik 'terör örgütü' ifadesi kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, İmamoğlu'nun PKK'ya terör örgütü diyemediğini öne sürerek şunları aktardı:İmamoğlu CNN International neler söylemişti?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli CNN International'a konuşmuştu. Gazeteci Scott McLean’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Ortadoğu’daki İsrail-Hamas savaşına ilişkin sorulara da yanıt vermişti.İmamoğlu, "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür” ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu Hamas’a yaklaşımını ortaya koyarken İsrail’e ve Batı’ya yönelik şu eleştirileri getirmişti:

