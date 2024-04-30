Bahçeli'den BMGK eleştirisi: Teklifimiz veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sisteminin getirilmesi
11:17 30.04.2024 (güncellendi: 11:47 30.04.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL-
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İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, BMGK eleştirisinde bulundu. Ayrıca 'yerel halk' ifadesi nedeniyle sarf ettiği eleştirilerin Mehmet Şimşek'e yönelik olmadığını da ilk kez açıklayan Bahçeli, İYİ Parti Olağanüstü Kongresi ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik sözlerine dair de açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
BMGK eleştirisi: 'Teklifimiz veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sisteminin getirilmesi'
Birleşmiş Milletler (BM), Filistin sorununun çözümünde acz içindedir. BM Güvenlik Konseyi 2. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki dünya şartlarında kurulmuştur. Kararlar 15 üyenin en az 9'unun onayı ile alınıyor olsa da sadece daimi üyelerin veto hakkı bulunmaktadır. Konseydeki üyelik şartlarının ve veto yetkilerinin değişikliği için BM anlaşmasında değişiklikler yapılması zorunluluğu gerekiyor. Veto yetkisinin yerine çift çoğunluk sistemini getirilmesi teklifimizdir.
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi için konuşan Bahçeli: Neden tebrik etmediğimin gerekçesini ben açıkça söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim defterimize yazmaz
İYİ Parti olağanüstü seçimli kongresini de değerlendiren Bahçeli, "'Siz niye tebrik etmediniz' diye suçlama ile karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitne oluşturulmaya çalışılıyor. Açıkça söylüyorum; 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar, her kongreyi tebrik eden veya etmeyen olabilir. Bu da onların en tabii hakkıdır. Neden tebrik etmediğimin gerekçesini ben açıkça söylüyorum; ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum, ihaneti tebrik etmek bizim defterimize yazmaz" dedi.
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır. Adını bile hatırlamadığım bir parti başkanı sen de dersini anlamıştır. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim. Sezai Karakoç'un şu dizeleri yeterlidir; Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik kafidir.
İBB Başkanı İmamoğlu'na Hamas tepkisi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Hamas'a yönelik 'terör örgütü' ifadesi kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bahçeli, İmamoğlu'nun PKK'ya terör örgütü diyemediğini öne sürerek şunları aktardı:
İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD’nin bir TV kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas’a terör örgütü iftirası atması ne hikmetse jet yakıcılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın ağzından PKK-YPG’ye karşı tek bir kelamın çıkmadığı acaba sadece biz mi duymadık. PKK’ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı’nın Hamas’a terör örgütü yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz. Siyasetin Jetgilleri neredesiniz? Niye konuşmuyor, üç maymunu oynuyorsunuz? Toprağını, yuvasını, insanını savunan Hamas’a terör örgütü demek Netentahu’ya vekalet etmek siyonizmin değirmenine su taşımaz, cinayetleri onaylamak demektir.
İmamoğlu CNN International neler söylemişti?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD merkezli CNN International'a konuşmuştu. Gazeteci Scott McLean’in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Ortadoğu’daki İsrail-Hamas savaşına ilişkin sorulara da yanıt vermişti.
İmamoğlu, "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür” ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu Hamas’a yaklaşımını ortaya koyarken İsrail’e ve Batı’ya yönelik şu eleştirileri getirmişti:
Bugün aynı şey ne yazık ki Filistinli masum insanlara uygulanıyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum. Genel anlamda Batı bu konuda büyük resmi görmüyor, bu konuya sadece ya bir tarafın veya diğer tarafın gözünden bakıyor. Bence biz daha gerçekçi bakıyoruz. Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filistinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz.