'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı

© İHA Turizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor' © İHA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi.