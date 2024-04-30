https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/milliyet-farki-ucreti-alan-otele-ne-kadar-para-ceza-kesildigi-aciklandi--1083301484.html
'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:40+0300
2024-04-30T10:40+0300
2024-04-30T10:45+0300
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antalya, otel, millet
'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
10:40 30.04.2024 (güncellendi: 10:45 30.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi.