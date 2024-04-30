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'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
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'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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antalya, otel, millet
antalya, otel, millet

'Milliyet farkı' ücreti alan otele ne kadar para ceza kesildiği açıklandı

10:40 30.04.2024 (güncellendi: 10:45 30.04.2024)
© İHATurizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor'
Turizmciler uyardı: 'Her şey dahil otel konsepti, nitelikli yabancı turistlere cazip gelmiyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
POLİTİKA
Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlık ve otel açıklama yaptı
28 Nisan, 15:51
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