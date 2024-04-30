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Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı
Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı
Sputnik Türkiye
Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, transferi sonrası ilk kez röportaj verdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan milli yıldız gol sevincinin anlamını da... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, kulübün antrenman tesisleri olan Valdebebas’ta Kafa Sports YouTube kanalına röportaj verdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Arda Güler, hedeflerinden bahsetti.'Çocukluk hayalimi yaşıyorum'Real Madrid’de süre bulduğu 60 dakikaya 2 gol sıkıştıran Arda Güler, Eflatun-beyazlı kulüpte oynamanın harika bir his olduğunu dile getirdi. Yıldız futbolcu, “Çok güzel bir şey. Çok duygulanıyorum. Burası dünyanın en büyük kulübü. Çocukluktan beri en büyük hayalim de Real Madrid’de oynamaktı. Çok mutluyum” dedi.Arda Güler, Real Madrid’deki ortamı şu şekilde anlattı: 'Real Madrid’in ilgisi karşısında çok heyecanlandım'Fenerbahçe’de göstermiş olduğu performansla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, Real Madrid’e transfer sürecini anlattı. Real Madrid’in kendisine olan ilgisini babasından öğrendiğini ifade eden Arda, “Biz Milli Takım kampındaydık. Galler maçımız vardı. Galler maçından sonra ben tatile çıkmıştım. Galler ile oynadığımız son maç Samsun’daydı. Çok şükür çok güzel geçmişti. Ben de ondan sonra ufak bir tatile çıktım. Geleceğimi düşünmeye başlamıştım. Çünkü ondan öncesinde her şeyle babam ilgileniyordu. Ben, sadece Fenerbahçe ile yaşayabileceğimiz şampiyonluğa odaklanmıştım ve Ziraat Türkiye Kupası Finalimiz vardı. O yüzden sadece saha içinde kalmaya çalışıyordum ama tatile çıktığımda artık bir yer seçmem gerekiyordu. Babam beni arayıp, ‘Real Madrid istiyor, Real Madrid’in ilgisi var’ dediğinde çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Biraz da benim için erken olmuştu bu. O yüzden çok heyecanlanmıştım” ifadelerini kullandı.'Yeni Modric olacağımı söylediler'Yaz transfer döneminde Barcelona’nın teklifine rağmen Real Madrid’i tercih eden Arda Güler, bu kararı almasında eflatun-beyazlı yönetimin vaatlerinin etkili olduğunu belirtti. Real Madrid yönetiminin kendisine ‘Yeni Modric’ olacağını söylediğini dile getiren milli yıldız, “Real Madrid de bana Modric’in varisi olacağımı söyledi. Ben de bundan çok etkilendim. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hâlâ çok iyi. Bu projeyi duyduğum an her şey bitti” dedi.'Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil'Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olduğu dönemde babası hakkındaki iddialara yanıt veren Arda, “Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil” diye konuştu.'Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor'Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, gol sevincinin ne anlama geldiğini resmen açıkladı. Arda Güler, “Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.yı biraz Türkçe biliyor” dedi.
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arda güler,arda güler real madrid,arda güler röportaj
arda güler,arda güler real madrid,arda güler röportaj

Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı

13:25 30.04.2024
© AAArda Güler gol sevinci
Arda Güler gol sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA
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Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, transferi sonrası ilk kez röportaj verdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan milli yıldız gol sevincinin anlamını da açıkladı
Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, kulübün antrenman tesisleri olan Valdebebas’ta Kafa Sports YouTube kanalına röportaj verdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Arda Güler, hedeflerinden bahsetti.

'Çocukluk hayalimi yaşıyorum'

Real Madrid’de süre bulduğu 60 dakikaya 2 gol sıkıştıran Arda Güler, Eflatun-beyazlı kulüpte oynamanın harika bir his olduğunu dile getirdi. Yıldız futbolcu, “Çok güzel bir şey. Çok duygulanıyorum. Burası dünyanın en büyük kulübü. Çocukluktan beri en büyük hayalim de Real Madrid’de oynamaktı. Çok mutluyum” dedi.
Arda Güler, Real Madrid’deki ortamı şu şekilde anlattı:

“Buradaki oyuncuların tamamen konfor alanını yükseltmeye çalışıyorlar. Oynadığımız zeminler, kullandığımız tesisler… Bunun üzerine çok çalışıyorlar yani. Tüm personeller, tüm kulüp yetkilileri, oyuncunun daha nasıl mutlu olacağını düşünüyorlar. Ben de burada olduğum için kendimi çok rahat ve konforlu hissediyorum. İlk olarak soyunma odasına girdiğimde herkes Türkçe küfür ediyordu.”

'Real Madrid’in ilgisi karşısında çok heyecanlandım'

Fenerbahçe’de göstermiş olduğu performansla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, Real Madrid’e transfer sürecini anlattı. Real Madrid’in kendisine olan ilgisini babasından öğrendiğini ifade eden Arda, “Biz Milli Takım kampındaydık. Galler maçımız vardı. Galler maçından sonra ben tatile çıkmıştım. Galler ile oynadığımız son maç Samsun’daydı. Çok şükür çok güzel geçmişti. Ben de ondan sonra ufak bir tatile çıktım. Geleceğimi düşünmeye başlamıştım. Çünkü ondan öncesinde her şeyle babam ilgileniyordu. Ben, sadece Fenerbahçe ile yaşayabileceğimiz şampiyonluğa odaklanmıştım ve Ziraat Türkiye Kupası Finalimiz vardı. O yüzden sadece saha içinde kalmaya çalışıyordum ama tatile çıktığımda artık bir yer seçmem gerekiyordu. Babam beni arayıp, ‘Real Madrid istiyor, Real Madrid’in ilgisi var’ dediğinde çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Biraz da benim için erken olmuştu bu. O yüzden çok heyecanlanmıştım” ifadelerini kullandı.

'Yeni Modric olacağımı söylediler'

Yaz transfer döneminde Barcelona’nın teklifine rağmen Real Madrid’i tercih eden Arda Güler, bu kararı almasında eflatun-beyazlı yönetimin vaatlerinin etkili olduğunu belirtti. Real Madrid yönetiminin kendisine ‘Yeni Modric’ olacağını söylediğini dile getiren milli yıldız, “Real Madrid de bana Modric’in varisi olacağımı söyledi. Ben de bundan çok etkilendim. Çünkü inanılmaz bir oyuncu. Hâlâ çok iyi. Bu projeyi duyduğum an her şey bitti” dedi.

'Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil'

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olduğu dönemde babası hakkındaki iddialara yanıt veren Arda, “Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil” diye konuştu.

'Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor'

Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, gol sevincinin ne anlama geldiğini resmen açıkladı. Arda Güler, “Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.yı biraz Türkçe biliyor” dedi.
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