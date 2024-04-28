https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/barcelonanin-teknik-direktoru-xavi-hernandezden-arda-guler-yorumu-ne-yazik-ki-bizimle-degil---1083234880.html

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den Arda Güler yorumu: 'Ne yazık ki bizimle değil'

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den Arda Güler yorumu: 'Ne yazık ki bizimle değil'

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın efsanevi futbolcusu ve şu an teknik direktörü Xavi Hernandez, milli futbolcu hakkında yorum yaptı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T13:45+0300

2024-04-28T13:45+0300

2024-04-28T13:45+0300

spor

arda güler

barcelona

real madrid

xavi hernandez

futbol

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Real Madrid ile ilk 11'de çıktığı maçta gol atan ve galibiyeti getiren Arda Güler'in yıldızı oynadığı her maçta artmaya devam ederken, Barcelona'nın eski efsanevi orta sahası ve şu an teknik direktörü Hernandez, milli oyuncu hakkında yorum yaptı. Defansa Central'in haberine göre, Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez'in, Arda Güler'in kaydettiği golün ardından, "Bu çocuk bir dahi, ne yazık ki yanımızda değil" dediği öne sürüldü.Arda Güler, Real Madrid'e transfer olmadan önce ismi Barcelona ile sık sık anılıyordu.

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arda güler, barcelona, real madrid, xavi hernandez, futbol