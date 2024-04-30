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Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının protestosunda göstericilerle polis arasında olaylar çıktı
Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının protestosunda göstericilerle polis arasında olaylar çıktı
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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, Savunma Bakanlığı binası önünde ateş yaktı. Göstericiler, Likud genel merkezinin duvarına "Netanyahu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.
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фото, tel aviv, israil, israil-filistin, esir, esir takası
фото, tel aviv, israil, israil-filistin, esir, esir takası

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının protestosunda göstericilerle polis arasında olaylar çıktı

01:03 30.04.2024
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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, Savunma Bakanlığı binası önünde ateş yaktı. Göstericiler, Likud genel merkezinin duvarına "Netanyahu katil" yazdı. Polis, göstericilere atlı birlikler ve TOMA'larla müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.
© ABIR SULTAN

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı, polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden Gazze Şeridi&#x27;ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv&#x27;deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı, polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti. - Sputnik Türkiye
1/9
© ABIR SULTAN

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve hükümetini protesto eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı, polis TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

© ABIR SULTAN

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ile onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı.

İsrail devlet televizyonu KAN&#x27;da yer alan habere göre, Tel Aviv&#x27;de Savunma Bakanlığı&#x27;nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze Şeridi&#x27;ndeki İsrailli esirlerin yakınları ile onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı. - Sputnik Türkiye
2/9
© ABIR SULTAN

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın önünde hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ile onların destekçileri ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce kişi toplandı.

© ABIR SULTAN

Savunma Bakanlığının olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu, "Refah bekleyebilir, onlar (esirler) beklemez" yazılı pankart açtı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı.

Savunma Bakanlığının olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu, &quot;Refah bekleyebilir, onlar (esirler) beklemez&quot; yazılı pankart açtı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı&#x27;nın önündeki Begin Caddesi&#x27;nde ateş yaktı. - Sputnik Türkiye
3/9
© ABIR SULTAN

Savunma Bakanlığının olduğu bölgede toplanan binlerce protestocu, "Refah bekleyebilir, onlar (esirler) beklemez" yazılı pankart açtı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi'nde ateş yaktı.

© ABIR SULTAN

İsrail bayraklarının yanı sıra "Şimdi anlaşma" ve "(Esirlere) Onlara ihanet ettiler" yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler.

İsrail bayraklarının yanı sıra &quot;Şimdi anlaşma&quot; ve &quot;(Esirlere) Onlara ihanet ettiler&quot; yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze&#x27;de tutulan İsrailli esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler. - Sputnik Türkiye
4/9
© ABIR SULTAN

İsrail bayraklarının yanı sıra "Şimdi anlaşma" ve "(Esirlere) Onlara ihanet ettiler" yazılı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için şu ana kadar bir anlaşma yapmayan Tel Aviv yönetimine tepkilerini dillendirdiler.

© ABIR SULTAN

Haaretz'in haberine göre, burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme" tehdidine işaret ederek "Başbakan'ın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini" söyledi.

Haaretz&#x27;in haberine göre, burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan&#x27;ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich&#x27;in &quot;esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme&quot; tehdidine işaret ederek &quot;Başbakan&#x27;ın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini&quot; söyledi. - Sputnik Türkiye
5/9
© ABIR SULTAN

Haaretz'in haberine göre, burada megafondan konuşan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "esir takası anlaşması yapılırsa hükümeti devirme" tehdidine işaret ederek "Başbakan'ın ya oğlunu geri getirmeyi ya da aşırı sağcı bir hükümeti tercih etmesi gerektiğini" söyledi.

© ABIR SULTAN

Tel Aviv'in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi gösterilere atlı birlikler ve TOMA ile müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tel Aviv&#x27;in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi gösterilere atlı birlikler ve TOMA ile müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye
6/9
© ABIR SULTAN

Tel Aviv'in kuzeyine doğru yürümek isteyen göstericiler ve yolu kapatan polisler arasında olaylar çıktı. İsrail polisi gösterilere atlı birlikler ve TOMA ile müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.

© ABIR SULTAN

Yüzlerce gösterici Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud genel merkezine doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına "Bibi (Netanyahu) katil", "Bibi suçlu" yazdı.

Yüzlerce gösterici Netanyahu&#x27;nun partisi iktidardaki Likud genel merkezine doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına &quot;Bibi (Netanyahu) katil&quot;, &quot;Bibi suçlu&quot; yazdı. - Sputnik Türkiye
7/9
© ABIR SULTAN

Yüzlerce gösterici Netanyahu'nun partisi iktidardaki Likud genel merkezine doğru yürüdü. Bazı göstericiler parti binasına "Bibi (Netanyahu) katil", "Bibi suçlu" yazdı.

© ABIR SULTAN

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. - Sputnik Türkiye
8/9
© ABIR SULTAN

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

© ABIR SULTAN

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas&#x27;a sunulduğu, Hamas&#x27;ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı. - Sputnik Türkiye
9/9
© ABIR SULTAN

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin cuma günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü.
Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.
Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.
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