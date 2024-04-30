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Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının protestosunda göstericilerle polis arasında olaylar çıktı

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarının protestosunda göstericilerle polis arasında olaylar çıktı

Sputnik Türkiye

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, Savunma Bakanlığı binası önünde ateş yaktı. Göstericiler, Likud genel merkezinin duvarına "Netanyahu... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T01:03+0300

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Hamas'tan bir heyetin ateşkes teklifini görüşmek üzere pazartesi günü Kahire'ye gittiği aktarılmıştı. İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

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