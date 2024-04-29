https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/bahar-aylarinin-korkulu-ruyasi-polen-alerjisi-etkileri-nasil-azaltilabilir-doktorlar-acikladi--1083263171.html
Bahar aylarının korkulu rüyası polen alerjisinin etkileri nasıl azaltılabilir? İşte 6 çözüm
Bahar aylarının korkulu rüyası polen alerjisinin etkileri nasıl azaltılabilir? İşte 6 çözüm
Sputnik Türkiye
Bahar ayında astım hastalığı ve polen alerjisi olanların özellikle bu haftalarda pek çok sıklık çektiği ve hastanelere başvurduğu biliniyor. Peki polenlerin... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:40+0300
2024-04-29T11:40+0300
2024-04-29T11:48+0300
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Ülkenin büyük bölümünde baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bazı bölgelerde astım hastaları ve polenden dolayı birçok insan da olumsuzluklar ile karşılaşıyor. Hava sıcaklığının artmasının, nem oranının ise azalmasının astım hastalarını olumsuz etkilediğini belirtilirken doktorlar bu gibi sorunlardan dolayı sıkıntı çekenler için öneriler verdi.Polen nedir sorusuna "Polen alerjisi, vücudun bağışıklık sisteminin polenlere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkar. Bu tepki sonucunda kişilerde öksürük, burunda kaşıntı ve akıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı şikayetlerinde artış görülmektedir. Bunun sebebi bu mevsimlerde ağaçlardan, çimenlerden ve yabani otlardan salınan polenlerdir” cevabını veren Aziz Uluışık, şu tavsiyelerde bulundu: 1- Sabah erken ve öğlen saatlerinde dışarı çıkmayınGöğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, polen alerjisinin özellikle bahar aylarında havaların ısınmasıyla ortaya çıkan polenlerin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu belirterek, “Özellikle sabah erken ve öğlen saatlerinde dışarıya çıkmayalım. Spor ve yürüyüş faaliyetlerinde mümkünse kapalı alanları tercih edelim" önerisinde bulundu.2- Dışarı çıkmadan önce gözlük, şapka gibi önlemler alınabilir Uluışık, dışarı çıkması zorunlu olan kişiler için ise, "Mutlaka dışarı çıkılması gerekiyorsa çeşitli koruyucu önlemler alınması gerekir. Gözlük kullanılabilir, şapka takılabilir. Uzun kollu ve bacaklı giysiler tercih edilebilir. Eve geldiğimizde üzerimizdeki kıyafetler değiştirilir ve duş alınması önerilir. Polenlerden korunmak için gerekli önlemleri alıp eğer şikayetlerinizde azalma yoksa hekiminize başvurarak anti alerji ilaçları kullanılarak şikayetlerinizi kontrol altına alabilirsiniz” dedi.3- Sabah saatlerinde penceler açık tutulmamalı Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, astım hastaları için uyarılarda bulunarak, “Özellikle polen alerjisi olanların böyle havalarda kendilerini daha iyi korumaları gerekmektedir. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı ve açık havada spor yapılmamalıdır. Dışarıdan gelindiğinde burun ve gözler suyla yıkanarak yapışan polenler uzaklaştırılabilir. 4- Her gece saçlarınızı yıkayın Ofluoğlu, yatağa geçme halinde saçlardan yatağa dökülecek polenlerin kişileri rahatsız edebileceğini vurgulayarak, "Saçlardan dökülecek olan polenleri solumamak için mümkünse her gece saçlar yıkanmalıdır. Sabah saatlerinde pencereler açılmamalı, ev öğleden sonra havalandırılmalıdır. Polen mevsiminde çamaşırların evin içinde kurutulmasını tavsiye ediyoruz. Otomobil ile seyahat ederken camlar kapalı tutulmalı ve aracın polen filtresi her ilkbaharda değiştirilmelidir” dedi.5- Düzenli tedavilerle astım kontrol altına alınabilirAstımın günümüzde tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, düzenli ilaç kullanımı ve hekim kontrolünün tedavide önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Astımın temelde bir hava yolu hastalığı olması nedeniyle kullanılan ilaçların birçoğunun inhalasyon ile verildiğini ifade eden Dr. Ofluoğlu, tedavi sürecini şu şekilde açıkladı:6- Ülkedeki toz bulutu etkisinden korunun, gerekirse maske kullanınTürkiye’de birçok şehirde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde yaşanan düşüşler de kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle astım hastalarının sağlığını negatif yönde etkileyecek çöl tozu etkisinin bu hafta sonuna kadar sürdürmesi beklenirken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, atmosferin hava kalitesini etkileyen kum ve toz fırtınasından etkilenmemek için astım hastalarının mümkünse bu günlerde dışarı çıkmamaları, evlerde pencereleri uzun süre açık bırakmamaları, dışarıda bulunulması gereken hallerde ise maske kullanmaları uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/sigara-icenlere-onemli-uyari-ilk-isaretleri-sabahlari-ortaya-cikiyor-1082659642.html
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polen alerjisi, astım, bahar önerileri, sağlık, göğüs hastalıkları, uzman, tedavi, korunma, toz bulutu, maske, polen alerjisi nasıl geçer, polen tedavisi, bahar alerjisi, orman alerjisi, çiçek alerjisi, polen nasıl geçer, polen alerjisine iyi gelecek şeyler, astıma iyi gelecek şeyler, astım alerjisine ne iyi gelir
Bahar aylarının korkulu rüyası polen alerjisinin etkileri nasıl azaltılabilir? İşte 6 çözüm
11:40 29.04.2024 (güncellendi: 11:48 29.04.2024)
Bahar ayında astım hastalığı ve polen alerjisi olanların özellikle bu haftalarda pek çok sıklık çektiği ve hastanelere başvurduğu biliniyor. Peki polenlerin etkisi nasıl azaltılır?
Ülkenin büyük bölümünde baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bazı bölgelerde astım hastaları ve polenden dolayı birçok insan da olumsuzluklar ile karşılaşıyor. Hava sıcaklığının artmasının, nem oranının ise azalmasının astım hastalarını olumsuz etkilediğini belirtilirken doktorlar bu gibi sorunlardan dolayı sıkıntı çekenler için öneriler verdi.
Polen nedir sorusuna "Polen alerjisi, vücudun bağışıklık sisteminin polenlere aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkar. Bu tepki sonucunda kişilerde öksürük, burunda kaşıntı ve akıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı şikayetlerinde artış görülmektedir. Bunun sebebi bu mevsimlerde ağaçlardan, çimenlerden ve yabani otlardan salınan polenlerdir” cevabını veren Aziz Uluışık, şu tavsiyelerde bulundu:
1- Sabah erken ve öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, polen alerjisinin özellikle bahar aylarında havaların ısınmasıyla ortaya çıkan polenlerin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu belirterek, “Özellikle sabah erken ve öğlen saatlerinde dışarıya çıkmayalım. Spor ve yürüyüş faaliyetlerinde mümkünse kapalı alanları tercih edelim" önerisinde bulundu.
2- Dışarı çıkmadan önce gözlük, şapka gibi önlemler alınabilir
Uluışık, dışarı çıkması zorunlu olan kişiler için ise, "Mutlaka dışarı çıkılması gerekiyorsa çeşitli koruyucu önlemler alınması gerekir. Gözlük kullanılabilir, şapka takılabilir. Uzun kollu ve bacaklı giysiler tercih edilebilir. Eve geldiğimizde üzerimizdeki kıyafetler değiştirilir ve duş alınması önerilir. Polenlerden korunmak için gerekli önlemleri alıp eğer şikayetlerinizde azalma yoksa hekiminize başvurarak anti alerji ilaçları kullanılarak şikayetlerinizi kontrol altına alabilirsiniz” dedi.
3- Sabah saatlerinde penceler açık tutulmamalı
Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, astım hastaları için uyarılarda bulunarak, “Özellikle polen alerjisi olanların böyle havalarda kendilerini daha iyi korumaları gerekmektedir. Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı ve açık havada spor yapılmamalıdır. Dışarıdan gelindiğinde burun ve gözler suyla yıkanarak yapışan polenler uzaklaştırılabilir.
4- Her gece saçlarınızı yıkayın
Ofluoğlu, yatağa geçme halinde saçlardan yatağa dökülecek polenlerin kişileri rahatsız edebileceğini vurgulayarak, "Saçlardan dökülecek olan polenleri solumamak için mümkünse her gece saçlar yıkanmalıdır. Sabah saatlerinde pencereler açılmamalı, ev öğleden sonra havalandırılmalıdır. Polen mevsiminde çamaşırların evin içinde kurutulmasını tavsiye ediyoruz. Otomobil ile seyahat ederken camlar kapalı tutulmalı ve aracın polen filtresi her ilkbaharda değiştirilmelidir” dedi.
5- Düzenli tedavilerle astım kontrol altına alınabilir
Astımın günümüzde tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Hacer Ofluoğlu, düzenli ilaç kullanımı ve hekim kontrolünün tedavide önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Astımın temelde bir hava yolu hastalığı olması nedeniyle kullanılan ilaçların birçoğunun inhalasyon ile verildiğini ifade eden Dr. Ofluoğlu, tedavi sürecini şu şekilde açıkladı:
“İlaç doğrudan hasta olan bölgeye yani hava yollarına gönderilir. Böylece çok düşük dozlarda bile yarar elde edilirken yan etkiler en aza indirilmiş olur. Astımda ilaç tedavisinin mantığına göre hastaların şikayetlerini tamamen giderebilecek en az ilaç dozu ayarlanmaya çalışılır. Tipik olarak hastalar ilk tedavi başladıktan sonra 1-3 ay içerisinde ve daha sonra her 6 ayda bir değerlendirilmeli, hastanın genel durumuna göre gerekirse bu değerlendirmeler daha sık yapılmalıdır.”
6- Ülkedeki toz bulutu etkisinden korunun, gerekirse maske kullanın
Türkiye’de birçok şehirde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde yaşanan düşüşler de kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle astım hastalarının sağlığını negatif yönde etkileyecek çöl tozu etkisinin bu hafta sonuna kadar sürdürmesi beklenirken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, atmosferin hava kalitesini etkileyen kum ve toz fırtınasından etkilenmemek için astım hastalarının mümkünse bu günlerde dışarı çıkmamaları, evlerde pencereleri uzun süre açık bırakmamaları, dışarıda bulunulması gereken hallerde ise maske kullanmaları uyarısında bulundu.