https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/sigara-icenlere-onemli-uyari-ilk-isaretleri-sabahlari-ortaya-cikiyor-1082659642.html

Sigara içenlere önemli uyarı: İlk işaretleri sabahları ortaya çıkıyor

Sigara içenlere önemli uyarı: İlk işaretleri sabahları ortaya çıkıyor

Sputnik Türkiye

Dünya gen elinde ikinci en yaygın kanser türü olan akciğer kanserine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Uzmanlar, akciğer kanserinin ilk belirtisinin... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T06:54+0300

2024-04-11T06:54+0300

2024-04-11T06:54+0300

yaşam

sigara

sigara paketi

sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

mentollü sigara

akciğer

akciğer

akciğer kanseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072533034_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5b2c4125ab4412099a84e7b24bbd2f9e.jpg

Sigara kullanımının akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırdığı uzun süredir bilinen bir gerçektir. Örneğin akciğer kanseri teşhisi konan kişilerin yüzde 80 ila yüzde 90'ının sigara içtiği biliniyor.Uzmanlar, sabahları ortaya çıkan belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun hayatı tehdit edebileceğini ifade ediyor.Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir? Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde yaşanan ve geçmeyen öksürük, balgamda kan ya da renksiz mukus, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ses kısıklığı gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler genellikle soğuk algınlığı veya alerji ile karıştırılabilir. Ancak, ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilirler.Akciğer kanseri nedir?Akciğer kanseri, hızla yayılan agresif bir türdür. Akciğerde başladığında birincil kanser olarak adlandırılırken, başka organlara yayıldığında ikincil kanser olarak tanımlanır.Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi, hastanın yaşam şansını artırabilir. Akciğer kanserinin erken belirtilerinden biri şiddetli öksürüktür. Özellikle öksürük, değişik renkli balgamla birlikteyse kanser olasılığını artırabilir.Akciğer kanserinin erken belirtileri neler?Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinden biri şiddetli öksürüktür. Eğer öksürüğünüz birkaç haftadır devam ediyorsa ve geçmiyorsa öksürürken balgam geliyorsa ve balgamın rengi pas rengindeyse, zaman kaybetmeden bir doktora başvurmanız önemlidir. Bu belirtiler akciğer sağlığınızla ilgili ciddi bir sorun olabileceğini gösterebilir ve erken teşhis önemlidir.Kan tükürmek neyin belirtisi?Kan tükürmek, tıp dilinde hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir.Amerikan Kanser Derneği'ne göre, kan tükürmek genellikle akciğer kanserinin diğer belirtileri ile birlikte görülür.NHS (National Health Service) tarafından yayınlanan bilgilere göre, akciğer kanserinin en yaygın belirtileri şunlardır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uzmanindan-onemli-uyari-sifa-saniliyor-ancak-bobregi-curutuyor-1082605259.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akciğer kanseri, akciğer kanseri evreleri