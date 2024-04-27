https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/krasnodar-bolgesi-ve-kirim-uzerinde-bir-gecede-68-iha-dusuruldu-1083203193.html

Krasnodar Bölgesi ve Kırım üzerinde bir gecede 68 İHA düşürüldü

Krasnodar Bölgesi ve Kırım üzerinde bir gecede 68 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin dün gece boyunca Krasnodar Bölgesi üzerinde 66, Kırım üzerinde ise 2 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T09:44+0300

2024-04-27T09:44+0300

2024-04-27T09:44+0300

ukrayna krizi

rusya

krasnodar

kırım

iha

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA’lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Krasnodar Bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 66 İHA’yı imha etti ve ele geçirdi, Kırım Yarımadası’nda da 2 İHA imha edildi” ifadelerine yer verildi.Daha önce Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, düşman İHA’larının altyapı tesislerini ve bir petrol rafinerisini hedef aldığını, saldırılar sırasında yaralanan olmadığını vurgulamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürekli olarak İHA’lar ile Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişiminde bulunuyor, Rus hava savunma sistemleri ise bu eylemlerin önüne geçiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusundan-tataristana-iha-saldirisi-1082861841.html

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rusya, krasnodar, kırım, iha, saldırı