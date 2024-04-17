https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusundan-tataristana-iha-saldirisi-1082861841.html
Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı
Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:36+0300
2024-04-17T12:36+0300
2024-04-17T12:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma sistemi
hava savunma
tataristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından yerel saatle 11.20’de Tataristan topraklarına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirirken, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.Rus ordusuna bağlı hava savunma güçlerinin, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA’yı Tataristan semalarında etkisiz hale getirdiğini belirten bakanlık, açıklamasında, “17 Nisan'da Moskova saatiyle 11:20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir. Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Tataristan Cumhuriyeti toprakları üzerinde görevli hava savunma güçleri tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, en son 2 Nisan'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yapılan bu saldırı Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı olarak gerçekleşirken, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde dev Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html
ukrayna
rusya
tataristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, hava savunma, tataristan, alabuga özel ekonomi bölgesi
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, hava savunma, tataristan, alabuga özel ekonomi bölgesi
Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı
12:36 17.04.2024 (güncellendi: 12:41 17.04.2024)
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından yerel saatle 11.20’de Tataristan topraklarına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirirken, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.
Rus ordusuna bağlı hava savunma güçlerinin, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA’yı Tataristan semalarında etkisiz hale getirdiğini belirten bakanlık, açıklamasında, “17 Nisan'da Moskova saatiyle 11:20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir. Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Tataristan Cumhuriyeti toprakları üzerinde görevli hava savunma güçleri tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu, en son 2 Nisan'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.
Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yapılan bu saldırı Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı olarak gerçekleşirken, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde dev Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.
Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.