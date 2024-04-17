https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusundan-tataristana-iha-saldirisi-1082861841.html

Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı

Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T12:36+0300

2024-04-17T12:36+0300

2024-04-17T12:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

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rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından yerel saatle 11.20’de Tataristan topraklarına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirirken, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.Rus ordusuna bağlı hava savunma güçlerinin, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA’yı Tataristan semalarında etkisiz hale getirdiğini belirten bakanlık, açıklamasında, “17 Nisan'da Moskova saatiyle 11:20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir. Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Tataristan Cumhuriyeti toprakları üzerinde görevli hava savunma güçleri tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, en son 2 Nisan'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yapılan bu saldırı Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı olarak gerçekleşirken, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde dev Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html

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