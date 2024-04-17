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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusundan-tataristana-iha-saldirisi-1082861841.html
Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı
Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T12:36+0300
2024-04-17T12:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma sistemi
hava savunma
tataristan
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından yerel saatle 11.20’de Tataristan topraklarına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirirken, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.Rus ordusuna bağlı hava savunma güçlerinin, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA’yı Tataristan semalarında etkisiz hale getirdiğini belirten bakanlık, açıklamasında, “17 Nisan'da Moskova saatiyle 11:20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir. Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Tataristan Cumhuriyeti toprakları üzerinde görevli hava savunma güçleri tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu, en son 2 Nisan'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yapılan bu saldırı Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı olarak gerçekleşirken, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde dev Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, hava savunma, tataristan, alabuga özel ekonomi bölgesi
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, hava savunma, tataristan, alabuga özel ekonomi bölgesi

Ukrayna ordusundan Tataristan'a İHA saldırısı

12:36 17.04.2024 (güncellendi: 12:41 17.04.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna ordusunun Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ne insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından yerel saatle 11.20’de Tataristan topraklarına İHA saldırısı düzenlendiğini bildirirken, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı.
Rus ordusuna bağlı hava savunma güçlerinin, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA’yı Tataristan semalarında etkisiz hale getirdiğini belirten bakanlık, açıklamasında, “17 Nisan'da Moskova saatiyle 11:20 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA'larla terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir. Ukrayna'ya ait insansız hava aracı Tataristan Cumhuriyeti toprakları üzerinde görevli hava savunma güçleri tarafından imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu, en son 2 Nisan'da Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemişti.
Tataristan’daki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yapılan bu saldırı Rusya'ya yönelik en uzak hedefli saldırısı olarak gerçekleşirken, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde dev Türk şirketlerinin de bulunduğu çok sayıda yabancı yatırım tesisi yer alıyor.
Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde üretim tesisleri yer alıyor.
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna, Tataristan’ı vurdu: Alabuga ve Tübenkama’daki tesislere İHA saldırısı düzenlendi
2 Nisan, 10:15
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