https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-ergin-atamana-gecmis-olsun-telefonu-1083199238.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T00:39+0300
2024-04-27T00:39+0300
2024-04-27T00:47+0300
spor
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AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ataman ile telefonda görüştü.Erdoğan, Ataman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.Ne olmuştu?Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tehdit-edildigi-ortaya-cikan-ergin-ataman-ben-turkum-bana-bir-sey-yapamazsiniz-1083172166.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu
00:39 27.04.2024 (güncellendi: 00:47 27.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail temsilcisinin görevlisi tarafından tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman'ı arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.
AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ataman ile telefonda görüştü.
Erdoğan, Ataman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" açıklamasında bulunmuştu.