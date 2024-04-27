https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-ergin-atamana-gecmis-olsun-telefonu-1083199238.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a 'geçmiş olsun' telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T00:39+0300

2024-04-27T00:39+0300

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spor

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AA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ataman ile telefonda görüştü.Erdoğan, Ataman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.Ne olmuştu?Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" açıklamasında bulunmuştu.

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