Tehdit edildiği ortaya çıkan Ergin Ataman: 'Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız'

Sloukas bugün hücumda mükemmeldi, kariyerinin en iyi maçlarından biriydi ama savunmada da Lorenzo Brown'a baskı yaptı ve agresifliğimizi arttırdık. Papapetrou kaybettiğimiz ilk maçın en önemli oyuncularından biri olan Bonzie Colson'a karşı iyi bir savunma yaptı. Daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan oynamaya başladık.



İlk çeyrekte panikle oynadık çünkü hücumda her seferinde sayı buldular. Savunmada panikledik ama ondan sonra oyunu kontrol ettik. Daha sonra, Solukas'ın oynamadığı bazı bölümler dışında, bazı utanç verici hatalar yaptık ve geri gelmelerine izin verdik. Ama sonra Sloukas sahadayken oyunu kontrol ettik, sahadaki her şey doğru olduğunda iki takım arasındaki kalite ve farkı gösterdik.



Play-off'lar böyledir. Diğer maçlarda ve diğer serilerde ev sahibi avantajının o kadar da önemli olmadığını gördük, çünkü sonuçta oyunu siz oynuyorsunuz, bu yüzden iyi savunma yapmak önemli, bugün ikinci periyottan sonra olduğu gibi, hücumda akıllı olalım.



Umarım bugün normal performanslarının altında oynayan bazı oyuncular bu üç gün boyunca dinlenir, zihinsel ve fiziksel olarak bu maçlara hazırlanırlar. Yıl boyunca çok sayıda maç kazandık.



EuroLeague'de normal sezon galibiyetlerinde Panathinaikos tarihinin rekoruna sahibiz, bu yüzden oraya oyunumuzu oynamaya ve maçları kazanmaya gidiyoruz