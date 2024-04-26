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Tehdit edildiği ortaya çıkan Ergin Ataman: 'Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız'
Tehdit edildiği ortaya çıkan Ergin Ataman: 'Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız'
Sputnik Türkiye
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından tehdit edildiğini açıkladı. Ataman, basın... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.Pana'da 28 sayıyla yıldızlaşan Sloukas, kariyer sayı rekorunu kırdı. Yunan yıldızın önceki rekoru Fenerbahçe Beko formasıyla attığı 27 sayıydı.Maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Serinin ilk maçından sonra Ergin Ataman hakemleri eleştirmişti. Tecrübeli başantrenör, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.Ergin Ataman, kazandıkları ikinci maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise rakip teknik ekibinden bir ismin kendisini tehdit ettiğini söyledi.Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.Ergin Ataman, karşılaşmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
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ergin ataman, tel aviv, israil, israil-filistin, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı
ergin ataman, tel aviv, israil, israil-filistin, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı

Tehdit edildiği ortaya çıkan Ergin Ataman: 'Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız'

09:19 26.04.2024
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından tehdit edildiğini açıkladı. Ataman, basın toplantısında yaşananları anlattı.
THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.
Pana'da 28 sayıyla yıldızlaşan Sloukas, kariyer sayı rekorunu kırdı. Yunan yıldızın önceki rekoru Fenerbahçe Beko formasıyla attığı 27 sayıydı.
Maçın ardından soyunma odası koridorunda iki takım oyuncuları ve görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Serinin ilk maçından sonra Ergin Ataman hakemleri eleştirmişti. Tecrübeli başantrenör, "Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve hepimizi üzen trajik olayların (Rusya, Ukrayna, Filistin ve İsrail'de) profesyonel basketbolu etkileyebileceğine inanmak istemiyoruz. Ancak ne yazık ki dünkü bariz hakem hataları, başka bir neden düşünmemize izin vermiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamalardan sonra EuroLeague yönetimi hakemleri eleştiren Ergin Ataman ve Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
Ergin Ataman, kazandıkları ikinci maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise rakip teknik ekibinden bir ismin kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Ataman, "Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Ben Türk'üm! Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.
Ergin Ataman, karşılaşmayla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
Sloukas bugün hücumda mükemmeldi, kariyerinin en iyi maçlarından biriydi ama savunmada da Lorenzo Brown'a baskı yaptı ve agresifliğimizi arttırdık. Papapetrou kaybettiğimiz ilk maçın en önemli oyuncularından biri olan Bonzie Colson'a karşı iyi bir savunma yaptı. Daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan oynamaya başladık.

İlk çeyrekte panikle oynadık çünkü hücumda her seferinde sayı buldular. Savunmada panikledik ama ondan sonra oyunu kontrol ettik. Daha sonra, Solukas'ın oynamadığı bazı bölümler dışında, bazı utanç verici hatalar yaptık ve geri gelmelerine izin verdik. Ama sonra Sloukas sahadayken oyunu kontrol ettik, sahadaki her şey doğru olduğunda iki takım arasındaki kalite ve farkı gösterdik.

Play-off'lar böyledir. Diğer maçlarda ve diğer serilerde ev sahibi avantajının o kadar da önemli olmadığını gördük, çünkü sonuçta oyunu siz oynuyorsunuz, bu yüzden iyi savunma yapmak önemli, bugün ikinci periyottan sonra olduğu gibi, hücumda akıllı olalım.

Umarım bugün normal performanslarının altında oynayan bazı oyuncular bu üç gün boyunca dinlenir, zihinsel ve fiziksel olarak bu maçlara hazırlanırlar. Yıl boyunca çok sayıda maç kazandık.

EuroLeague'de normal sezon galibiyetlerinde Panathinaikos tarihinin rekoruna sahibiz, bu yüzden oraya oyunumuzu oynamaya ve maçları kazanmaya gidiyoruz
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