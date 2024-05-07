Eski Devlet Bakanı Tüzmen: Değerli TL ihracatı düşürür, ithalatı artırır

“Rusya gibi bir komşumuz varken bizim bu ticareti nasıl artıracağımızı çalışmamız lazım. Amerika’nın iki komşusu var; Kanada ve Meksika. Amerika toplam ticaretinin yüzde 70’ini bu iki ülke ile yapıyor. Almanya’nın 6 tane komşusu ile yaptığı ticaret ithalat ve ihracatının yüzde 85’ini oluşturuyor. Onlar etrafındaki bütün ülkelerle gayet iyi bir şekilde ticaret yaparken ben asırlardır komşum olan Rusya ile neden ticaret yapamayacakmışım? İran ile neden ticaret yapamayacakmışım? Suriye ile Irak’ta ne olduğunu gördünüz, aynı şeyleri mi bekliyoruz burada? Bence burada aklımızı başımıza alıp bizi ileride ne bekliyor onu iyice düşünmemiz lazım. Kaldı ki senelerce izlediğimiz politikada doğru olan şeylerle doğru olmayan şeylerin artık çok iyi analiz edileceğini düşünüyorum. Görüyorsunuz Türkiye komşuları ile iyi ilişkiler içerisinde olduğu dönemlerde şaha kalktı. 7 senede 4 kat ihracat artışı sağladık.”