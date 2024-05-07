https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/1083564347.html
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:07+0300
2024-05-07T12:07+0300
2024-05-07T12:42+0300
radyo
radyo
vladimir putin
rusya
kremlin
kremlin sarayı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083564704_0:313:1920:1393_1920x0_80_0_0_e7f190aa415120acfd532312b88e5c09.jpg
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin töreni düzenlendi.Rus lider Vladimir Putin'in yemin törenindeki konuşmasının satırbaşları şu şekildeydi: "Saygıdeğer Rusya vatandaşları, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, Anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.""Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyaloğu reddetmiyoruz. Seçim onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye çalışmaya, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecekler, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?""Binlerce yıllık tarihe ve erişilmiş zirvelere çıkmış atalarımıza karşı hesap vermek zorundayız. Rusya için temel öncelik, ulusun değerlerini ve geleneklerini korumaktır.""Özel askeri harekatın katılımcılarına bizzat teşekkür ediyorum. Rusya halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağım. Rus halkının güvenliği her şeyden önce gelir. Rusya, kendi kaderini belirleyecektir."
Rusya’da 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28’ini alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin etti.Rus lider Vladimir Putin'in yemin törenindeki konuşmasının satırbaşları şu şekildeydi:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083564704_0:133:1920:1573_1920x0_80_0_0_ea1225ebc43ec0e0befb885d313935ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аудио, radyo, radyo, vladimir putin, rusya, kremlin, kremlin sarayı
аудио, radyo, radyo, vladimir putin, rusya, kremlin, kremlin sarayı
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07 07.05.2024 (güncellendi: 12:42 07.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin töreni düzenlendi.
Rusya’da 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28’ini alan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende yemin etti.
Rus lider Vladimir Putin'in yemin törenindeki konuşmasının satırbaşları şu şekildeydi:
"Saygıdeğer Rusya vatandaşları, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, Anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum."
"Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyaloğu reddetmiyoruz. Seçim onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye çalışmaya, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecekler, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?"
"Binlerce yıllık tarihe ve erişilmiş zirvelere çıkmış atalarımıza karşı hesap vermek zorundayız. Rusya için temel öncelik, ulusun değerlerini ve geleneklerini korumaktır."
"Özel askeri harekatın katılımcılarına bizzat teşekkür ediyorum. Rusya halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağım. Rus halkının güvenliği her şeyden önce gelir. Rusya, kendi kaderini belirleyecektir."