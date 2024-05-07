https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/1083564347.html

Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek

Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T12:07+0300

2024-05-07T12:07+0300

2024-05-07T12:42+0300

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Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı. Putin, 5. görev dönemi için Kremli'nde yemin töreni düzenlendi.Rus lider Vladimir Putin'in yemin törenindeki konuşmasının satırbaşları şu şekildeydi: "Saygıdeğer Rusya vatandaşları, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, Anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.""Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyaloğu reddetmiyoruz. Seçim onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye çalışmaya, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecekler, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?""Binlerce yıllık tarihe ve erişilmiş zirvelere çıkmış atalarımıza karşı hesap vermek zorundayız. Rusya için temel öncelik, ulusun değerlerini ve geleneklerini korumaktır.""Özel askeri harekatın katılımcılarına bizzat teşekkür ediyorum. Rusya halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağım. Rus halkının güvenliği her şeyden önce gelir. Rusya, kendi kaderini belirleyecektir."