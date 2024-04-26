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Kremlin: Rusya ve Avrupa artık eskisi gibi ilişkiler kuramayacak
Kremlin: Rusya ve Avrupa artık eskisi gibi ilişkiler kuramayacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Avrupa'nın artık eskisi gibi ilişkiler kuramayacağını ve Moskova'nın mevcut deneyimi dikkate... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Peskov açıklamasında, “Bunların yeni ilişki seçenekleri üzerine anlaşmalar olacağı açıktır. Eskisi gibi ilişkiler kurmak mümkün olmayacak ve başta biz olmak üzere kimse bunu istemeyecek” dedi.Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkiler konusunda geniş bir deneyime sahip olduğunu ve bu tür ilişkiler kurulurken her zaman bu deneyimin göz önünde bulundurulacağını belirten Peskov, aynı zamanda Rusya ve Avrupa'nın coğrafi olarak birbirlerinden uzaklaşamayacaklarını dolayısıyla her halükarda yeni temeller üzerine ilişki kurmak zorunda kalacaklarını vurguladı.'Rusya, Avrupa için tehdit oluşturmuyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Avrupa'da kimseye tehdit oluşturmadığını ve Avrupa'da da kimsenin kendisine tehdit oluşturmamasını beklediğini söyledi.Peskov konmuşmasında, “Yine de nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek” dedi.Peskov açıklamasında Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını belirttiği konuşmasında mütekabiliyet beklediklerinin de altını çizdi.'Özel Askeri Operasyon Rusya için başarıyla sonuçlanacak'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Özel Askeri operasyonun er ya da geç Rusya için başarıyla sonuçlanacağını, Rusya Federasyonu ve Avrupa'nın daha fazla nasıl yaşanacağı konusunda anlaşmak zorunda kalacağını söyledi.Peskov, “Öyle ya da böyle ilişkilerin inşa edilmesi gerekecek. Özel Askeri Operasyon'un er ya da geç bizim için başarıyla sonuçlanacaktır” dedi.'Avrupa Parlamentosu uzun zamandır Rus düşmanlığı yapıyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'daki başkanlık seçimlerini eleştiren kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bunların dinlemeye hazır oldukları ifadeler olmadığını ve Avrupa Parlamentosu'nun uzun zamandır Rus düşmanlığı pozisyonuna kaydığını söyledi.Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya ve Çin her türlü baskıya dayanacak kadar kendilerine güvenen devletler'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin gezisi için hazırlıkların son aşamada olduğunu ve gündemde çok disiplinli ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine odaklanılarak karşılıklı ilgi duyulan birçok konunun yer aldığını söyledi.Peskov açıklamasında, “Gerçekten de Başkan'ın Çin gezisi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Çinli ortaklarımızla mutabık kalarak bu seyahatin zamanlamasını birlikte açıklayacağız. Bizim zamanımızda Rusya ve Çin liderleri arasında gerçekleşen her türlü temas tüm dünyanın dikkatini çeken olaylardır” dedi.Peskov konuşmasında Rusya ve Çin'in egemenliklerine değer veren, Batı'nın baskısı altında olan ve bu baskıya dayanacak kadar kendilerine güvenen egemen ülkeler olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla gündemde karşılıklı çıkarları temsil eden ve çok çeşitli ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine odaklanan pek çok konu var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), çin, çin halk cumhuriyeti, rusya-çin ilişkileri

Kremlin: Rusya ve Avrupa artık eskisi gibi ilişkiler kuramayacak

15:09 26.04.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Avrupa'nın artık eskisi gibi ilişkiler kuramayacağını ve Moskova'nın mevcut deneyimi dikkate alacağını söyledi.
Peskov açıklamasında, “Bunların yeni ilişki seçenekleri üzerine anlaşmalar olacağı açıktır. Eskisi gibi ilişkiler kurmak mümkün olmayacak ve başta biz olmak üzere kimse bunu istemeyecek” dedi.
Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkiler konusunda geniş bir deneyime sahip olduğunu ve bu tür ilişkiler kurulurken her zaman bu deneyimin göz önünde bulundurulacağını belirten Peskov, aynı zamanda Rusya ve Avrupa'nın coğrafi olarak birbirlerinden uzaklaşamayacaklarını dolayısıyla her halükarda yeni temeller üzerine ilişki kurmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

'Rusya, Avrupa için tehdit oluşturmuyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Avrupa'da kimseye tehdit oluşturmadığını ve Avrupa'da da kimsenin kendisine tehdit oluşturmamasını beklediğini söyledi.
Peskov konmuşmasında, “Yine de nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek” dedi.
Peskov açıklamasında Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını belirttiği konuşmasında mütekabiliyet beklediklerinin de altını çizdi.

'Özel Askeri Operasyon Rusya için başarıyla sonuçlanacak'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Özel Askeri operasyonun er ya da geç Rusya için başarıyla sonuçlanacağını, Rusya Federasyonu ve Avrupa'nın daha fazla nasıl yaşanacağı konusunda anlaşmak zorunda kalacağını söyledi.
Peskov, “Öyle ya da böyle ilişkilerin inşa edilmesi gerekecek. Özel Askeri Operasyon'un er ya da geç bizim için başarıyla sonuçlanacaktır” dedi.

'Avrupa Parlamentosu uzun zamandır Rus düşmanlığı yapıyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'daki başkanlık seçimlerini eleştiren kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bunların dinlemeye hazır oldukları ifadeler olmadığını ve Avrupa Parlamentosu'nun uzun zamandır Rus düşmanlığı pozisyonuna kaydığını söyledi.
Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bunlar dinlemeye hazır olduğumuz ifadeler değil. Aslında Avrupa Parlamentosu uzun zaman önce güçlü ve tutarlı bir Rus düşmanlığı pozisyonu aldı ve elbette parlamenterlerin temel görevi olan diyalog kurmak ve diyalog kurmanın yollarını aramaktan farklı bir şekilde bu tür içi boşaltılmış ifadeler, iç çelişkiler ve benzeri şeylerden oluşan bir makineye dönüştü. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz.

'Rusya ve Çin her türlü baskıya dayanacak kadar kendilerine güvenen devletler'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin gezisi için hazırlıkların son aşamada olduğunu ve gündemde çok disiplinli ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine odaklanılarak karşılıklı ilgi duyulan birçok konunun yer aldığını söyledi.
Peskov açıklamasında, “Gerçekten de Başkan'ın Çin gezisi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Çinli ortaklarımızla mutabık kalarak bu seyahatin zamanlamasını birlikte açıklayacağız. Bizim zamanımızda Rusya ve Çin liderleri arasında gerçekleşen her türlü temas tüm dünyanın dikkatini çeken olaylardır” dedi.
Peskov konuşmasında Rusya ve Çin'in egemenliklerine değer veren, Batı'nın baskısı altında olan ve bu baskıya dayanacak kadar kendilerine güvenen egemen ülkeler olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla gündemde karşılıklı çıkarları temsil eden ve çok çeşitli ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine odaklanan pek çok konu var" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak
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