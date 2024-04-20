https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html
Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak
Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus varlıklarına el konulmasının ABD'nin itibarında onarılamaz hasarlara yol açacağını belirterek, Washington’u Rus varlıklarına el... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T22:01+0300
2024-04-20T22:01+0300
2024-04-20T22:01+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda ABD'nin bunun hesabını vermek zorunda kalacağını, ayrıca bu kararın ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Washington'un Rus varlıklarına el koymasının her halükarda ABD'nin imajında onarılamaz hasarlara yol açacağına vurgu yapan Kremlin sözcüsü, “Bu karar, bu ülkedeki birçok yatırımcıyı kaynaklarını korumaya zorlayacak, çünkü başta devlet mülkiyeti olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, amerika birleşik devletleri
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, amerika birleşik devletleri
Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus varlıklarına el konulmasının ABD'nin itibarında onarılamaz hasarlara yol açacağını belirterek, Washington’u Rus varlıklarına el konulmasının sonuçları konusunda uyardı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda ABD'nin bunun hesabını vermek zorunda kalacağını, ayrıca bu kararın ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini söyledi.
Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Rus varlıklarına el konulmasına ilişkin yasayla ilgili olarak, ayrıntılarına bakmak gerekiyor. Eğer gerçekten durum böyleyse, o zaman Amerika bunun hesabını vermek zorunda kalacak ve yanıtımızda zaman sınırlaması olması da pek olası değil. Bunu çıkarlarımıza en uygun şekilde yapacağız.
Washington'un Rus varlıklarına el koymasının her halükarda ABD'nin imajında onarılamaz hasarlara yol açacağına vurgu yapan Kremlin sözcüsü, “Bu karar, bu ülkedeki birçok yatırımcıyı kaynaklarını korumaya zorlayacak, çünkü başta devlet mülkiyeti olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.