https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/peskov-abd-rus-varliklarina-el-konulmasinin-hesabini-vermek-zorunda-kalacak-1082982753.html

Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak

Peskov: ABD, Rus varlıklarına el konulmasının hesabını vermek zorunda kalacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus varlıklarına el konulmasının ABD'nin itibarında ​​onarılamaz hasarlara yol açacağını belirterek, Washington’u Rus varlıklarına el... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T22:01+0300

2024-04-20T22:01+0300

2024-04-20T22:01+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078270809_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_1159b37e9abde066748864452a5a2f9a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada dondurulan Rus varlıklarına el konulması durumunda ABD'nin bunun hesabını vermek zorunda kalacağını, ayrıca bu kararın ABD'nin imajına telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Washington'un Rus varlıklarına el koymasının her halükarda ABD'nin imajında ​​onarılamaz hasarlara yol açacağına vurgu yapan Kremlin sözcüsü, “Bu karar, bu ülkedeki birçok yatırımcıyı kaynaklarını korumaya zorlayacak, çünkü başta devlet mülkiyeti olmak üzere özel mülkiyetin dokunulmazlığı ihlal edilmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-temsilciler-meclisi-rus-varliklarina-el-konulmasina-iliskin-yasa-tasarisini-kabul-etti-1082982143.html

rusya

amerika birleşik devletleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, amerika birleşik devletleri