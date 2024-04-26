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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hizbullah-israil-ordusu-mevzilerine-topcu-saldirisi-duzenledi-1083189625.html
Hizbullah, İsrail ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi
Hizbullah, İsrail ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Lübnan’daki İran destekli Hizbullah hareketi, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail'den Hizbullah... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:20+0300
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İran ve İsrail arasındaki gerilim, doğrudan saldırıların sona ermesi sonrası dolaylı olarak sürmeye devam ediyor. Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin eğilmez Filistin halkına destek amacıyla düşman İsrail güçlerinin sınırdaki hareketine yönelik kapsamlı keşif ve takibin ardından İslami direniş, (İsrail’in Lübnan sınırındaki terk edilmiş Filistin köyü) El Malikiyye’de mevzilenen güçlere karşı hassas topçu saldırı düzenledi” dendi.İsrail: 1 sivil öldüİsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden ülkeye düzenlediği saldırıda 1 İsrailli sivilin öldüğünü duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı sırasında bölgede altyapı çalışması gerçekleştiren bir işçinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan işçinin kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail'den misillemeİsrail savaş uçaklarının saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın Şebaa ve Kefr Şuba bölgelerinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu kaydedildi.İran destekli Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli sivil sayısı 8'e yükseldi.Ayrıca çatışmalarda, 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ve 12 İsrail askeri öldü.
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Hizbullah, İsrail ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi

16:20 26.04.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail Lübnan Hizbullah
İsrail Lübnan Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Lübnan’daki İran destekli Hizbullah hareketi, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail'den Hizbullah güçlerine misilleme geldi.
İran ve İsrail arasındaki gerilim, doğrudan saldırıların sona ermesi sonrası dolaylı olarak sürmeye devam ediyor.

Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin eğilmez Filistin halkına destek amacıyla düşman İsrail güçlerinin sınırdaki hareketine yönelik kapsamlı keşif ve takibin ardından İslami direniş, (İsrail’in Lübnan sınırındaki terk edilmiş Filistin köyü) El Malikiyye’de mevzilenen güçlere karşı hassas topçu saldırı düzenledi” dendi.

İsrail: 1 sivil öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden ülkeye düzenlediği saldırıda 1 İsrailli sivilin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı sırasında bölgede altyapı çalışması gerçekleştiren bir işçinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan işçinin kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'den misilleme

İsrail savaş uçaklarının saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın Şebaa ve Kefr Şuba bölgelerinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu kaydedildi.
İran destekli Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli sivil sayısı 8'e yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ve 12 İsrail askeri öldü.
İsrail Lübnan Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor
24 Nisan, 12:02
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