https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hizbullah-israil-ordusu-mevzilerine-topcu-saldirisi-duzenledi-1083189625.html

Hizbullah, İsrail ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusu mevzilerine topçu saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Lübnan’daki İran destekli Hizbullah hareketi, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan ordu mevzilerine topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail'den Hizbullah... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:20+0300

2024-04-26T16:20+0300

2024-04-26T16:20+0300

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İran ve İsrail arasındaki gerilim, doğrudan saldırıların sona ermesi sonrası dolaylı olarak sürmeye devam ediyor. Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin eğilmez Filistin halkına destek amacıyla düşman İsrail güçlerinin sınırdaki hareketine yönelik kapsamlı keşif ve takibin ardından İslami direniş, (İsrail’in Lübnan sınırındaki terk edilmiş Filistin köyü) El Malikiyye’de mevzilenen güçlere karşı hassas topçu saldırı düzenledi” dendi.İsrail: 1 sivil öldüİsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden ülkeye düzenlediği saldırıda 1 İsrailli sivilin öldüğünü duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırı sırasında bölgede altyapı çalışması gerçekleştiren bir işçinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan işçinin kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail'den misillemeİsrail savaş uçaklarının saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın Şebaa ve Kefr Şuba bölgelerinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu kaydedildi.İran destekli Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli sivil sayısı 8'e yükseldi.Ayrıca çatışmalarda, 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ve 12 İsrail askeri öldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/israil-ile-hizbullah-arasinda-sinir-hattindaki-catismalar-suruyor-1083100189.html

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hizbullah, iran, iran devrim muhafızları, israil, israil ordusu (idf), israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu