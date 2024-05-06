Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi: Depremden 30 saniye önce gelen uyarıyla neler yapılabilir?

“Yarım saniye ile üç dakika arasında geçen bu zaman diliminde neler yapılabilir? O bölgedeki binaların çoğu dört kat ve altında. Bunlar için komple binayı boşaltmak mümkün. Tabii bazı bölgelerde binaları boşaltmak pek mümkün olmayabiliyor. Biz tabii bu süre zarfında yapılması en uygun şeyler üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz. Vatandaşa henüz tam anlamıyla hizmet vermiyoruz, kurumlara veriyoruz. Uygulamayı halka nasıl vereceğimiz üstünde çalışıyoruz. Şu anda hızlı trenlere, tünellere, fabrikalara, sanayi merkezlerine, AVM’lere hizmet veriyoruz. Bu hizmeti yakın zamanda vatandaşa sunmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Gaziantep’te bir ailemiz vardı. Erken uyarı aldı. Proje pilot olarak binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Mesela bu aile şunu söyledi: Yıkılacak bir bina vardı hasarlı. O binanın sinyali geldi. Çocuklarla parkta oynarken sinyali alınca çocukları parktan çıkardı. Saniye farkıyla bina parkın üstüne yıkıldı. Molozların tozları üstlerine geldi. Böyle kullanıcılarımız var. Araştırmalar var. Bu araştırmalara göre deprem anında evinizde sadece bir noktada toplansanız ve arama-kurtarma ekipleri tek bir noktadan gelip arasa, normalden 30 kat daha hızlı çalışabiliyorlar.”