Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi: Depremden 30 saniye önce gelen uyarıyla neler yapılabilir?

“Kamudan tabii ki destek geliyor. Biz bunu kendi tarafımızda götürüyoruz. Üniversitemizin ve Yıldız Teknopark yönetiminin uzun dönemdir çok fazla desteği oldu. Birçok konuda yardımcı oldular. Bizim zaten Teknopark’ta birçok büyük firmamız var. Bankalar, teknoloji şirketleri vs. var. Maddiyat desteğinden de öte burada insan hayatına doğrudan dokunduğumuz için yapılan yardımların değeri çok büyük. Bilim kurulu toplandı şimdi. Bu hizmet vatandaşa nasıl verilecek? Verilecek mi? İnşallah aksilik olmazsa, bütün halka hizmet verebilecek bazı uygulamalar geliştirdik ve testlerini yapıyoruz. Bu sayede kaçabilecekler mi, kaçamayacaklar mı, kaçamayacaklarsa nerede toplanacaklar. Bunların çalışmasını yapıyoruz ve inşallah vatandaşa da hizmet sunacağız. Kurumsala şu anda aktif hizmet veriyoruz tabii. Türkiye’nin önde gelen holdingleri, şirketleri, üretim bantları, atölyeleri, fabrikaları, gaz tesisleri, petrol istasyonları vs. bir yılı aşkın süredir bunu kullanıyorlar. Gerektiğinde personeli boşaltıyor, fabrikayı ve otomasyonu durduruyor. Hızlı trenden tutun birçok metro istasyonuna, gaz dağıtım merkezine vs. aktif kullanılıyor. Bu haziran ayında ikinci yılımız dolacak. İnşallah vatandaşa da bu hizmeti vermek istiyoruz.”