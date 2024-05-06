‘Türkiye ciddi bir belge ve arşiv gücü bulunduğu için soykırım davasına müdahil oldu’

“İsrail 7 Ekim’den bu yana maalesef bütün dünyanın gözü önünde her türlü insanlık dışı yönteme başvurdu ve buna da devam etti. Bugün Refah’ta 1 milyon 450 bin insan var. 64 kilometrelik bir alanda sıkışmış durumdalar. Bunlara da aynı şeyi yapacak. Daha önce nasıl 364 kilometrelik bir alana yerleştirdiyse Gazzelileri, şimdi aynı şeyi yapacak. Bunun tek bir sebebi var: İsrail’in bugüne kadar yaptığı hiçbir şeyin faturasını ödemedi. Bunu hem İslam dünyası, hem uluslararası toplum hem de Arap dünyası çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Herhangi bir yaptırım yok. BM Güvenlik Konseyi’nin 25 Mart’ta aldığı bir karar vardı ateşkes için. İsrail bunu takmadı. Bağlayıcıdır halbuki BMGK kararları.

Peki Refah harekatı kapsamlı mı olacak? Tartışılır. Ama bana göre Netanyahu’nun yaptığı açıklamalar, İsrail yetkililerinden gelen açıklamalar, bu konuda ısrarcı olduklarını gösteriyorlar. Hamas’la mücadeleden ziyade Refah meselesi artık Netanyahu için zafer olarak görülüyor. Gazze konusunda Hamas’a karşı henüz net bir zafer ilan edemedi. Ama Refah’ı işgal ederse bunu kendisi için bir zafer adımı olarak görecek. Bununla da kendi iç kamuoyunu ikna etmeye çalışacak gibi görüyorum.”