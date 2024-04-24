https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/israil-ile-hizbullah-arasinda-sinir-hattindaki-catismalar-suruyor-1083100189.html

İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor

İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimini onlarca katyuşa füzesi ile vurduğunu duyururken, Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T12:02+0300

2024-04-24T12:02+0300

2024-04-24T12:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

lübnan

hizbullah

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Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivillerin ölümüne neden olan dünkü İsrail saldırısına karşılık bugün sınır bölgesinde bulunan yerleşim biriminin hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Şumira yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.Ayrıca İsrail'in Er-Rahib askeri mevziisinin de topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.İsrail ordusundan ‘Hizbullah hedeflerine saldırı' açıklamasıÖte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen birkaç saldırı üzerine Lübnan'ın güneyinde Teyrharfa bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın Merkaba, Ayta eş-Şaab ve Mervahin beldelerindeki Hizbullah'a ait askeri altyapıların savaş uçaklarıyla hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Lübnan'ın güneyindeki Hanine beldesinde yer alan 2 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-uzman-israil-abdnin-ortadogudaki-yumrugudur-1083078664.html

israil

gazze

gazze şeridi

lübnan

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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, lübnan, hizbullah, iran