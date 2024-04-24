https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/israil-ile-hizbullah-arasinda-sinir-hattindaki-catismalar-suruyor-1083100189.html
İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor
İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimini onlarca katyuşa füzesi ile vurduğunu duyururken, Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T12:02+0300
2024-04-24T12:02+0300
2024-04-24T12:02+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
lübnan
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083099869_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391cd74c92602a4106d48b24d8ffb16b.jpg
Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivillerin ölümüne neden olan dünkü İsrail saldırısına karşılık bugün sınır bölgesinde bulunan yerleşim biriminin hedef alındığı belirtildi.Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Şumira yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.Ayrıca İsrail'in Er-Rahib askeri mevziisinin de topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.İsrail ordusundan ‘Hizbullah hedeflerine saldırı' açıklamasıÖte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen birkaç saldırı üzerine Lübnan'ın güneyinde Teyrharfa bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın Merkaba, Ayta eş-Şaab ve Mervahin beldelerindeki Hizbullah'a ait askeri altyapıların savaş uçaklarıyla hedef alındığı kaydedildi.İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Lübnan'ın güneyindeki Hanine beldesinde yer alan 2 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-uzman-israil-abdnin-ortadogudaki-yumrugudur-1083078664.html
israil
gazze
gazze şeridi
lübnan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083099869_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62322fa925d7055e9a44cc30e1f280d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, lübnan, hizbullah, iran
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, lübnan, hizbullah, iran
İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattındaki çatışmalar sürüyor
Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimini onlarca katyuşa füzesi ile vurduğunu duyururken, Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.
Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sivillerin ölümüne neden olan dünkü İsrail saldırısına karşılık bugün sınır bölgesinde bulunan yerleşim biriminin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Şumira yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.
Ayrıca İsrail'in Er-Rahib askeri mevziisinin de topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.
İsrail ordusundan ‘Hizbullah hedeflerine saldırı' açıklaması
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gelen birkaç saldırı üzerine Lübnan'ın güneyinde Teyrharfa bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'ın Merkaba, Ayta eş-Şaab ve Mervahin beldelerindeki Hizbullah'a ait askeri altyapıların savaş uçaklarıyla hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Lübnan'ın güneyindeki Hanine beldesinde yer alan 2 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 1 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.