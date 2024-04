https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/iskocyadan-turkiyeye-kadar-uzanan-12-bin-yillik-gizemli-tunel-uzman-isim-tarih-vererek-anlatti-1083127758.html

'İskoçya'dan Türkiye'ye kadar uzanan' 12 bin yıllık gizemli tünel: Uzman isim tarih vererek anlattı

İskoçya'dan Türkiye'ye uzanan 12 bin yıllık bir tünelin varlığına dair söylentiler, merak uyandırıyor. Gizemli yapının kökenleri ve işlevi hakkında net bir... 25.04.2024

Varlığıyla birçok kişiyi büyüleyen yapılardan biri de Erdstall Tünelleri. Erdstall tünelleri, Avrupa'nın dört bir yanında bulunan esrarengiz yeraltı yapıları olarak bilinir. Erdstall Tünelleri genellikle kırsal bölgelerde, mağaralarda veya kayalıkların altında bulunur ve genellikle dar ve alçak bir yapıya sahiptir.Ancak bu tünelleri diğer antik tünellerden farklı kılan bir özelliği var. O da Alman arkeolog Heinrich Kusch'un teorisi. Bu teoriye göre 12 bin yıllık Erdstall Tünelleri İskoçya'dan Türkiye'ye kadar uzanıyor.Alman arkeolog Dr. Heinrich Kusch kaleme aldığı 'Antik Dünya'ya Açılan Yeraltı Kapısının Sırları' (Secrets Of The Underground Door To An Ancient World) adlı kitabında, kıtanın her yerinde yüzlerce neolitik yerleşimin altında var olan tünellere dair kanıtlar bulunduğunu iddia etti. Arkeolog, tünel ağının 12 bin yıldan fazla bir süre hayatta kaldığını ve orijinal tünel ağının çok büyük olduğunu aktardı.'Devasa bir yer altı ağı oluşuyor'"Yalnızca Almanya'nın Bavyera kentinde bu yer altı tünel ağlarının 700 metresini, Avusturya'nın Steiermark şehrinde 350 metresini bulduk" diyen arkeolog Kusch, tünellerin Avrupa'nın her yerinde binlercesi olduğunu, aynı zamanda İskoçya'nın kuzeyinden Akdeniz'e kadar uzandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bazı araştırmacılara göre 10. ila 13. yüzyıllar arasında inşa edildiBazı uzmanlar bu tünel ağının, yırtıcı hayvanlardan korumanın bir yolu olduğunu iddia ederken, bazıları bağlantılı tünellerin bugünkü otoyollar gibi kullanıldığını söylüyor. Ancak Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde bulunan Erdstall Tünelleri, bazı araştırmacılara göre 12 bin yıllık bile değil, bu tüneller Orta Çağ'da yapıldı. Almanya, Avusturya, Fransa, İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerde bulunan tüneller, 10. ila 13. yüzyıllar arasında inşa edildi.Alman arkeolog Dr. Heinrich Kusch, Erdstall Tünelleri'yle ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, bu tünellerin sadece Almanya ve Avusturya'da değil, İskoçya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını da iddia ediyor. Ancak bu iddia güçlü bir arkeolojik kanıt veya kaynakla desteklenmiyor. Yaygın olarak paylaşılan bu iddianın, 2011 yılında Der Spiegel'de yayımlanan Matthias Schulz imzalı bir yazıdan ve Alman arkeolog Dr. Kusch'un çalışmalarına atıfta bulunan bir makaleden kaynaklandığı düşünülüyor.Tüneller gerçekten Türkiye'ye kadar uzanıyor mu?Milliyet gazetesinin haberine göre Erdstall Tünelleri'nin 12 bin yıl önce inşa edildiğini ve o dönemde henüz yerleşik yaşam ve besin üretimi olmadığını belirten Arkeolog Erman Ertuğrul, tünellerin Türkiye'ye uzanmasıyla ilgili ortaya atılan teorilere şöyle açıklık getirdi:'Avrupa'da Erdstall Tünelleri adı verilen yer altı yapıları gerçekten var'"Alman arkeolog Dr. Heinrich Kusch, Bavyera'da bu yer altı tünel ağlarının 700 metresini, Avusturya'nın Steiermark şehrinde 350 metresini bulduklarını söylüyor. Ve sadece bunların korunma durumuna dayanarak orijinal tünel ağının çok büyük olması gerektiğini de ekliyor. Orta Avrupa'da Erdstall Tünelleri adı verilen yer altı yapıları gerçekten var. Ancak bunların çoğunda arkeolojik materyallerin eksikliği nedeniyle bir tarihleme yapılamıyor. Dolayısıyla çok daha sonrasına, hatta belki de Orta Çağ'a tarihleniyor olmaları mümkün. Bilimsel makaleler olmadan bir şey söylenemez" diyen Erman Ertuğrul, ufak çaplı bir inceleme yapıldığında söz konusu iddianın yer aldığı tüm yabancı kaynakların 2011 yılına ait olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunun Heinrich Kusch'un 'Secrets Of The Underground Door To An Ancient World' adlı kitabının bir tanıtım çalışması olabileceğinin akıllara geldiğine dikkat çeken Arkeolog Ertuğrul, sözlerini şöyle noktaladı:

