https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/arda-turandan-yillar-sonra-serie-a-itirafi-1083105684.html
Arda Turan'dan yıllar sonra Serie A itirafı
Arda Turan'dan yıllar sonra Serie A itirafı
Sputnik Türkiye
Arda Turan, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu, "Serie A'da oynamayı çok isterdim. Birkaç fırsatım oldu ama hiçbiri gerçekleşmedi... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T15:38+0300
2024-04-24T15:38+0300
2024-04-24T15:38+0300
spor
arda turan
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
messi
galatasaray
eyüpspor
antrenör
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Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen teknik direktör Arda Turan, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.NTV'nin aktardığı habere göre La Gazetta Dello Sport'a konuşan Arda'nın açıklamaları şöyle:Eyüpspor ile yaşadığı tarihi zaferi nasıl tanımladığı sorulan Arda, "Her anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim." dedi.Al Pacino alıntısıSimeone'nin bunu yapıp yapmayacağı sorulduğunda Arda, "Çok (gülüyor). Özellikle de kritik anlarda. O bir işkolik, çok şey isteyen ama size her şeyi geri verebilen bir lider. Uğruna kendini ateşe atabileceğin adamlardan biri. Real Madrid'e karşı oynadığımız Kral Kupası finalinden önce bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every given Sunday' filmindeki ünlü konuşmasını izlettiğini hatırlıyorum. Sahaya çıktık ve maçı savaşarak kazandık." ifadelerini kullandı.'Simeone ile çok kavga ettik'"İspanya'da Arda'yı savunmaya ikna eden antrenörün Simeone olduğunu söylediler. Bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren Arda, "Evet, doğru. Oyunu bir bütün olarak görmemi sağladı. Ve bana başarının mücadele, savaş ve acı çekerek de elde edilebileceğini öğretti. O da benim gibi düşündüğünü her zaman söyleyen tutkulu bir insan. Ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz biri. Onunla iyi anlaşıyordum ama o kadar çok kavga ettik ki..." dedi.'Messi bir uzaylıydı'Serie A'da oynamayı çok isterdim
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/xavi-ile-ancelotti-arasindaki-diyalogu-merak-ediyordu-arda-guler-icin-pismaniz-1083083625.html
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arda turan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), messi, galatasaray, eyüpspor, antrenör
arda turan, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), messi, galatasaray, eyüpspor, antrenör
Arda Turan'dan yıllar sonra Serie A itirafı
Arda Turan, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu, "Serie A'da oynamayı çok isterdim. Birkaç fırsatım oldu ama hiçbiri gerçekleşmedi. Avrupa Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Inter'den ilgi olduğunu biliyordum, Milan'dan da sözlü teklifler aldım. Kim bilir, bir antrenör olarak bu bir olasılık haline gelebilir." diye konuştu.
Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen teknik direktör Arda Turan, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
NTV'nin aktardığı habere göre La Gazetta Dello Sport'a konuşan Arda'nın açıklamaları şöyle:
Eyüpspor ile yaşadığı tarihi zaferi nasıl tanımladığı sorulan Arda, "Her anlamda özel. Benim için bu ilk önemli zafer. Harika bir şey başardık, önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynamak heyecan verici olacak. Belirleyici maçtan önce takıma bir motivasyon konuşması yaptım ve onlara bütün bir yıl boyunca çalıştığımız şeyin peşinden gitmelerini söyledim." dedi.
Simeone'nin bunu yapıp yapmayacağı sorulduğunda Arda, "Çok (gülüyor). Özellikle de kritik anlarda. O bir işkolik, çok şey isteyen ama size her şeyi geri verebilen bir lider. Uğruna kendini ateşe atabileceğin adamlardan biri. Real Madrid'e karşı oynadığımız Kral Kupası finalinden önce bir toplantıda bize Al Pacino'nun 'Every given Sunday' filmindeki ünlü konuşmasını izlettiğini hatırlıyorum. Sahaya çıktık ve maçı savaşarak kazandık." ifadelerini kullandı.
'Simeone ile çok kavga ettik'
"İspanya'da Arda'yı savunmaya ikna eden antrenörün Simeone olduğunu söylediler. Bu doğru mu?" sorusuna yanıt veren Arda, "Evet, doğru. Oyunu bir bütün olarak görmemi sağladı. Ve bana başarının mücadele, savaş ve acı çekerek de elde edilebileceğini öğretti. O da benim gibi düşündüğünü her zaman söyleyen tutkulu bir insan. Ya seveceğiniz ya da nefret edeceğiniz biri. Onunla iyi anlaşıyordum ama o kadar çok kavga ettik ki..." dedi.
"Söylenecek çok fazla şey var.... Messi bir uzaylıydı, en zor şeyleri yaptığı basitlikle sizi suskun bırakırdı. Benim özel bir anım var. Sevilla'ya karşı oynadığımız Süper Kupa finalinde iki gol atmış ve bir asist yapmıştım. Maçın adamı olduğumu açıkladıklarında Messi'ye baktım ve başıyla onayladıktan sonra ödülü almaya gittim. Sonra bir kahkaha patlattık. O bakışıyla sanki bana 'Git, bunu hak ettin' der gibiydi".
Serie A'da oynamayı çok isterdim
"Bu çok güzel olurdu, evet. İtalya'yı seviyorum. Çocukken Baggio'yu izleyerek futbola tutkuyla bağlanmıştım. Onun oyunlarını izlerken saatlerce büyülenirdim. Evde çoraplarımdan bir top yapar ve onu taklit etmeye çalışırdım. Bir başka idolüm de Del Piero'ydu. Onunla 2006'da Bergamo'da bir dostluk maçında tanıştım, çok gençtim ama ne heyecandı! Serie A'da oynamayı çok isterdim. Birkaç fırsatım oldu ama hiçbiri gerçekleşmedi."