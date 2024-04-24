https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/xavi-ile-ancelotti-arasindaki-diyalogu-merak-ediyordu-arda-guler-icin-pismaniz-1083083625.html
Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu: 'Arda Güler için pişmanız'
Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu: 'Arda Güler için pişmanız'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ancelotti ile Xavi'nin sarıldıkları anda aralarında geçen diyalog merak edilirken, o... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T07:01+0300
2024-04-24T07:01+0300
2024-04-24T07:01+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
xavi hernandez
konuşma
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barcelona kulübü
barcelona
barcelona futbol takımı
real madrid
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Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın arından en çok merak edilen konulardan biri de Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları diyalog merak konusu olmuştu.İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyaloğun konusu Arda Güler'di.Haberde Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var" dediği aktarıldı.Ancelotti geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak" ifadelerini kullanmıştı.
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arda güler, carlo ancelotti, xavi hernandez, konuşma, futbol, barcelona kulübü, barcelona, barcelona futbol takımı, real madrid
arda güler, carlo ancelotti, xavi hernandez, konuşma, futbol, barcelona kulübü, barcelona, barcelona futbol takımı, real madrid
Xavi ile Ancelotti arasındaki diyalogu merak ediyordu: 'Arda Güler için pişmanız'
Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ancelotti ile Xavi'nin sarıldıkları anda aralarında geçen diyalog merak edilirken, o konuşmanın ortaya çıktığı iddia edildi.
Real Madrid'in Barcelona'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın arından en çok merak edilen konulardan biri de Carlo Ancelotti ile Xavi Hernandez'in maçın ardından birbirlerine sarıldıkları diyalog merak konusu olmuştu.
İspanyol basınından Defensa Central'a göre; Xavi ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyaloğun konusu Arda Güler'di.
Haberde Xavi'nin Arda'yı transfer edemedikleri için yaşadıkları pişmanlığı Carlo Ancelotti'ye anlattığı ifade edildi. Xavi'nin ayrıca iki takım arasındaki güç farkına da değindiği belirtildi.
Genç teknik adamın, Ancelotti'ye, "Arda Güler bizim takımda olsaydı kesinlikle oynardı. Real Madrid'de çok fazla yıldız futbolcu var" dediği aktarıldı.
Ancelotti geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Arda Güler kısa süre içerisinde oynayacağımız maçlarda süreler alacak" ifadelerini kullanmıştı.