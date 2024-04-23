Ahmet Hakan: Siyasi partilerin ölümcül günahları; devletleşme, davayı unutma, kibir, lidere yaslanma

"Günah 1... Devletleşmek Milletin sırtlandığı bir parti, zamanla devletin sırtlandığı bir parti haline dönüşmeye başlarsa... Eyvah ki eyvah! GÜNAH 2 DAVAYI UNUTMAK Partiye “dava” ve “hizmet” için değil de bazı makamlara gelmek için omuz verilmeye başlanmışsa... Vay ki vay! GÜNAH 3 TARTIŞMASIZLIK Her türlü parti içi tartışma, “aman rakiplere malzeme vermeyelim” diyerek susturuluyorsa... Vah ki vah! GÜNAH 4 KİBİR Kibir, tepeden bakma, halktan kopukluk falan... Bunlar bir siyasi partinin dışarıya yaydığı hava haline dönüşmüşse... Eyvah ki eyvah! GÜNAH 5

LİDERE YASLANMA Parti içinde herkes liderin oy alma potansiyeline yaslanıyorsa ve başka hiç kimsenin oy alma potansiyeli yoksa... Vay ki vay! GÜNAH 6 KUYU KAZMA Parti içi yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yok olmuşsa... Bunun yerini kuyu kazma, ayak kaydırma almışsa... Vah ki vah! GÜNAH 7 GRUPLAŞMA Parti içinde gruplaşmalar meydana gelmişse... Herkes kendi adamını bir yerlere getirmek için çabalıyorsa... Eyvah ki eyvah!"