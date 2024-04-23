https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ahmet-hakan-siyasi-partilerin-olumcul-gunahlari-devletlesme-davayi-unutma-kibir-lidere-yaslanma-1083050959.html
Ahmet Hakan: Siyasi partilerin ölümcül günahları; devletleşme, davayı unutma, kibir, lidere yaslanma
Ahmet Hakan: Siyasi partilerin ölümcül günahları; devletleşme, davayı unutma, kibir, lidere yaslanma
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Ahmet Hakan siyasi partilerin yaptıkları hataları dile getirdi ve 7 ölümcül hatayı saydı. Ahmet Hakan'da göre 'Siyasi partilerin ölümcül günahları... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T09:55+0300
2024-04-23T09:55+0300
2024-04-23T09:55+0300
politika
ahmet hakan
parti
siyaset
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, siyasi partilerin uzun süreçte yaptıkları hataları değerlendirdi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Siyasi partilerin yedi ölümcül günahı" dedi ve onları şöyle sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ozgur-ozel-sayin-cumhurbaskani-randevuyu-cankayaya-verirse-cok-sik-olur-1083012545.html
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ahmet hakan, parti, siyaset, recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet hakan, parti, siyaset, recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ahmet Hakan: Siyasi partilerin ölümcül günahları; devletleşme, davayı unutma, kibir, lidere yaslanma
Ahmet Hakan siyasi partilerin yaptıkları hataları dile getirdi ve 7 ölümcül hatayı saydı. Ahmet Hakan'da göre 'Siyasi partilerin ölümcül günahları; devletleşme, davayı unutma, kibir, lidere yaslanma, tartışmasızlık, kuyu kazma ve gruplaşma".
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, siyasi partilerin uzun süreçte yaptıkları hataları değerlendirdi.
Ahmet Hakan bugün kaleme
aldığı yazısında "Siyasi partilerin yedi ölümcül günahı" dedi ve onları şöyle sıraladı:
"Günah 1... Devletleşmek Milletin sırtlandığı bir parti, zamanla devletin sırtlandığı bir parti haline dönüşmeye başlarsa... Eyvah ki eyvah! GÜNAH 2 DAVAYI UNUTMAK Partiye “dava” ve “hizmet” için değil de bazı makamlara gelmek için omuz verilmeye başlanmışsa... Vay ki vay! GÜNAH 3 TARTIŞMASIZLIK Her türlü parti içi tartışma, “aman rakiplere malzeme vermeyelim” diyerek susturuluyorsa... Vah ki vah! GÜNAH 4 KİBİR Kibir, tepeden bakma, halktan kopukluk falan... Bunlar bir siyasi partinin dışarıya yaydığı hava haline dönüşmüşse... Eyvah ki eyvah! GÜNAH 5
LİDERE YASLANMA Parti içinde herkes liderin oy alma potansiyeline yaslanıyorsa ve başka hiç kimsenin oy alma potansiyeli yoksa... Vay ki vay! GÜNAH 6 KUYU KAZMA Parti içi yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yok olmuşsa... Bunun yerini kuyu kazma, ayak kaydırma almışsa... Vah ki vah! GÜNAH 7 GRUPLAŞMA Parti içinde gruplaşmalar meydana gelmişse... Herkes kendi adamını bir yerlere getirmek için çabalıyorsa... Eyvah ki eyvah!"