https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ozgur-ozel-sayin-cumhurbaskani-randevuyu-cankayaya-verirse-cok-sik-olur-1083012545.html
Özgür Özel: Sayın Cumhurbaşkanı randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur
Özgür Özel: Sayın Cumhurbaşkanı randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine yönelik ""Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur" diyen Özel... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T11:40+0300
2024-04-22T11:40+0300
2024-04-22T11:40+0300
politika
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
recep tayyip erdoğan
çankaya köşkü
çankaya köşkü
beştepe
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Millet erken seçim isterse, ben de 'haydi' derim. Böyle giderlerse yakın" ifadelerini kullandı. "Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Özel, Çok yakında büyük bir emekli mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.'Mitinglerimiz barışçıl olacak'Now TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Bizim mitinglerimiz, barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.'Millet erken seçim isterse 'haydi' derim'Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya, "31 Mart seçimlerinin ardından, 'ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım' dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" yanıtını verdi.'Nezaket değil, nezaketli çalışma ziyareti olacak'AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşmeler yapacağız. Önemli bir noktadayız. Bir nezaket ziyareti değil, nezaketi elden bırakmadan bir çalışma ziyareti olacak. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçtiği insanlar. Meclis’te muhalefetimizi yapıyoruz. Gerektiği yerde de müzakere edeceğiz. Biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz” şeklinde konuştu.'Çankaya'ya randevu verirse, çok şık olur'"Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur" diyen Özel, "Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe’de randevu verilirse de Beştepe’ye giderim. İçerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem. Doğru bir zaman ve doğru bir zemin belirlenir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/chp-lideri-ozgur-ozel-deniz-gezmisin-filistin-davasina-sahip-cikacagim-1082823323.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, çankaya köşkü, çankaya köşkü, beştepe, cumhurbaşkanlığı külliyesi
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, recep tayyip erdoğan, çankaya köşkü, çankaya köşkü, beştepe, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Özgür Özel: Sayın Cumhurbaşkanı randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine yönelik ""Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur" diyen Özel, "Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe’de randevu verilirse de Beştepe’ye giderim" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada,"Millet erken seçim isterse, ben de 'haydi' derim. Böyle giderlerse yakın" ifadelerini kullandı. "Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Özel, Çok yakında büyük bir emekli mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.
'Mitinglerimiz barışçıl olacak'
Now TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Özel, "Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Bizim mitinglerimiz, barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.
'Millet erken seçim isterse 'haydi' derim'
Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili soruya, "31 Mart seçimlerinin ardından, 'ben bir erken seçim tartışması başlatmayacağım' dedim. Şimdi emeklinin sesini duymazsan, gençlerin geleceklerini karartmaya devam edersen, millet erken seçim isterse, ben de haydi derim. Böyle giderlerse yakın" yanıtını verdi.
'Nezaket değil, nezaketli çalışma ziyareti olacak'
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşmeler yapacağız. Önemli bir noktadayız. Bir nezaket ziyareti değil, nezaketi elden bırakmadan bir çalışma ziyareti olacak. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçtiği insanlar. Meclis’te muhalefetimizi yapıyoruz. Gerektiği yerde de müzakere edeceğiz. Biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz” şeklinde konuştu.
'Çankaya'ya randevu verirse, çok şık olur'
"Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur" diyen Özel, "Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe’de randevu verilirse de Beştepe’ye giderim. İçerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem. Doğru bir zaman ve doğru bir zemin belirlenir" ifadelerini kullandı.