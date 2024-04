https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/acil-ameliyata-alinan-hasan-can-kayanin-son-durumu-aciklandi-1083045124.html

Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın son durumu açıklandı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda acil bir ameliyata alındı. Omzunda... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu, yakın çevresi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.Hasan Can Kaya, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyatla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki komedyenin başarılı bir operasyon geçirdiği ve ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ünlü komedyen, sağlık durumunun stabil olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Kaya, yaşadığı olayın ardından hayranlarına teşekkür ederken, tedavisine yoğun bir şekilde devam edildiğini ifade etti.Ameliyat haberlerinin ardından, Hasan Can Kaya X hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:Hasan Can Kaya'ya ne oldu?'Konuşanlar' programı ile şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşları ile futbol oynarken omzunun üzerine düşüp sakatlandı. Ünlü isim, ağrıları artınca hastaneye gitti. Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya, beş saat süren acil bir ameliyata alındı.

