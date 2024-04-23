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Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın son durumu açıklandı
Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın son durumu açıklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda acil bir ameliyata alındı. Omzunda... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T08:39+0300
2024-04-23T08:46+0300
yaşam
hasan can kaya
ameliyat
acil durum
kırık
kemik
hastane
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ağır hasta
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Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu, yakın çevresi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.Hasan Can Kaya, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyatla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki komedyenin başarılı bir operasyon geçirdiği ve ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ünlü komedyen, sağlık durumunun stabil olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Kaya, yaşadığı olayın ardından hayranlarına teşekkür ederken, tedavisine yoğun bir şekilde devam edildiğini ifade etti.Ameliyat haberlerinin ardından, Hasan Can Kaya X hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:Hasan Can Kaya'ya ne oldu?'Konuşanlar' programı ile şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşları ile futbol oynarken omzunun üzerine düşüp sakatlandı. Ünlü isim, ağrıları artınca hastaneye gitti. Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya, beş saat süren acil bir ameliyata alındı.
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hasan can kaya hasta mı, hasan can kaya hastalığı, hasan can kaya ameliyat, hasan can kaya son durum, hasan can kaya neden ameliyat oldu

Acil ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın son durumu açıklandı

08:39 23.04.2024 (güncellendi: 08:46 23.04.2024)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© YouTube/Konuşanlar
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda acil bir ameliyata alındı. Omzunda kırıklar tespit edilen Kaya, beş saat süren bir operasyon geçirdi. Kaya'nın sağlık durumu, hayranlarını endişelendirirken, ünlü isimden ameliyat sonrası ilk açıklama geldi.
Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu, yakın çevresi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.
Hasan Can Kaya, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyatla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki komedyenin başarılı bir operasyon geçirdiği ve ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü komedyen, sağlık durumunun stabil olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Kaya, yaşadığı olayın ardından hayranlarına teşekkür ederken, tedavisine yoğun bir şekilde devam edildiğini ifade etti.
Ameliyat haberlerinin ardından, Hasan Can Kaya X hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. 'Konuşanlar' bölümlerinde stoklu ilerlediğimiz için yayınında herhangi bir aksama olmayacak. Sadece nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesini ertelemek durumunda kaldım. Özetle iyiyiz, işimizin başındayız. Gösterdiğiniz büyük ilgiye ve sevgiye çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum."

Hasan Can Kaya'ya ne oldu?

'Konuşanlar' programı ile şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşları ile futbol oynarken omzunun üzerine düşüp sakatlandı. Ünlü isim, ağrıları artınca hastaneye gitti. Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya, beş saat süren acil bir ameliyata alındı.
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