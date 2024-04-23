https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yapay-zekadan-super-lig-sampiyon-tahmini-fenerbahce-mi-galatasaray-mi-1083043170.html

Yapay zekadan Süper Lig şampiyon tahmini: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Yapay zekadan Süper Lig şampiyon tahmini: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de rekabet tüm hızıyla devam ederken, futbol tutkunları merakla bu sezonun şampiyonunun kim olacağını tartışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T07:06+0300

2024-04-23T07:06+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

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Futbolseverler, heyecan dolu Süper Lig maçlarını takip ederken, hangi takımın şampiyon olacağı konusunda merakla bekleyişlerini sürdürüyor.Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından zirve yarışı karıştı.Sivasspor engeline takılan Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.Şampiyonu belirleyecek maçlar34. HAFTAAdana Demirspor - GalatasarayFenerbahçe - Beşiktaş35. HAFTAGalatasaray - SivassporKonyaspor - Fenerbahçe36. HAFTAFatih Karagümrük - GalatasarayFenerbahçe - Kayserispor37. HAFTAGalatasaray - Fenerbahçe38. HAFTAKonyaspor - GalatasarayFenerbahçe - İstanbulsporFenerbahçe mi Galatasaray mı şampiyon olur?Peki, bu sene Süper Lig'i hangi takım kazanacak? Yapay zeka bu sorunun cevabını ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin skorunu tahmin etti. İşte yapay zekanın tahminleri:Derbi için 3 ayrı skor tahmini

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/galatasaray-ve-besiktas-pfdkya-sevk-edildi-1083037174.html

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