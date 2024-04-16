CHP lideri Özgür Özel: Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkacağım

Cumhuriyet Hak Partisi olarak bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyet Hak Partisi olarak bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz.

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır.

Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir. En yakın zamanda Filistin'e gideceğim. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir. En yakın zamanda Filistin'e gideceğim.

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır. Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

Antalya'da teleferik kazasında kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edileceği yer şüphesiz hukuktur ancak bugün büyük bir hukuksuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Antalya'da teleferik kazasında kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edileceği yer şüphesiz hukuktur ancak bugün büyük bir hukuksuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. 2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar.

Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var.