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CHP lideri Özgür Özel: Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkacağım
CHP lideri Özgür Özel: Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkacağım
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin ardından ilk grup toplantısında konuşmasını gerçekleştiriyor. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
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Yerel seçimin ardından ilk defa grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:
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özgür özel, chp, grup toplantısı
özgür özel, chp, grup toplantısı

CHP lideri Özgür Özel: Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkacağım

14:00 16.04.2024 (güncellendi: 14:45 16.04.2024)
© Sputnik / Osman Nuri CeritÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin ardından ilk grup toplantısında konuşmasını gerçekleştiriyor.
Yerel seçimin ardından ilk defa grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:
Cumhuriyet Hak Partisi olarak bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz.
Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır.
Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir. En yakın zamanda Filistin'e gideceğim.
Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.
Antalya'da teleferik kazasında kusuru olan kim varsa gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edileceği yer şüphesiz hukuktur ancak bugün büyük bir hukuksuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız.
2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar.
Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.
Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var.
108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır.
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