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İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan geriye enkaz kaldı
İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan geriye enkaz kaldı
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İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışırken, Nasır... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını söyledi.İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açtığı toplu mezarlara gömüyor.İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus'ta sivil savunma ekipleri cesetleri çıkarmaya çalışıyor.Hamas: Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyorİsrail askerlerinin karadan 4 ay boyunca saldırılarına hedef olan Han Yunus'tan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında bulunan çok sayıda ceset kaldı.Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarların İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu bir kez daha gösterdiğini belirtti."Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi" ifadesine yer verilen açıklamada, bulunan toplu mezarların Gazze Şeridi'ndeki kayıp kişilerin akıbetleriyle ilgili soruları yeniden gündeme getirdiğinin altı çizildi.Açıklamada, İsrail ordusunun sınırsız askeri ve siyasi destek olmaksızın hastanelerde, sığınma ve barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında çocuk, kadın, yaşlı demeden silahsız sivillere yönelik katliamlarını sürdürmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı."ABD yönetimi bu faşist oluşuma koruma sağlıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e Filistin halkına karşı 6 aydan daha uzun süren bu "katliam savaşını" sürdürme imkanını Washington'un verdiği kaydedildi.
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İsrail'in çekildiği Han Yunus'tan geriye enkaz kaldı

11:27 22.04.2024 (güncellendi: 11:34 22.04.2024)
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İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışırken, Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 190 cesedin çıkarıldığı açıklandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını söyledi.
İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açtığı toplu mezarlara gömüyor.
İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus'ta sivil savunma ekipleri cesetleri çıkarmaya çalışıyor.
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı.

Gazze&#x27;de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı.

© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı.

Gazze&#x27;de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesi’nde toplu olarak gömülen Filistinlilerin cenazeleri çıkarıldı.

© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

Gazze&#x27;de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

© AA / Abed Rahim Khatib

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi&#x27;nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Abed Rahim Khatib

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

© AA / Doaa Albazİsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışıyor. Haftalarca devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kentteki bina ve altyapı da ağır hasar oluştu. ( Doaa Albaz - Anadolu Ajansı )
Han Yunus - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Doaa Albaz
İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışıyor. Haftalarca devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kentteki bina ve altyapı da ağır hasar oluştu. ( Doaa Albaz - Anadolu Ajansı )
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

Gazze&#x27;de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Anas Zeyad Fteha

Gazze'de Sivil Savunma Kurumu ekipleri, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde öldürdüğü Filistinlilerin çürümüş ve parçalanmış cesetlerini enkaz altından çıkarmaya devam ediyor.

© AA / Doaa Albaz

İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışıyor.

İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışıyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Doaa Albaz

İsrail ordusunu yerle bir ederek çekildiği Han Yunus kentine dönen Filistinliler yıkılan binalar arasında yaşantılarına devam etmeye çalışıyor.

© AA / Abed Rahim Khatib

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi.

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi&#x27;nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Abed Rahim Khatib

İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde. İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi.

© AA / Abed Rahim Khatibİsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde.
Han Yunus - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Abed Rahim Khatib
İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz halde.

Hamas: Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyor

İsrail askerlerinin karadan 4 ay boyunca saldırılarına hedef olan Han Yunus'tan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında bulunan çok sayıda ceset kaldı.
Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarların İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.
"Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi" ifadesine yer verilen açıklamada, bulunan toplu mezarların Gazze Şeridi'ndeki kayıp kişilerin akıbetleriyle ilgili soruları yeniden gündeme getirdiğinin altı çizildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun sınırsız askeri ve siyasi destek olmaksızın hastanelerde, sığınma ve barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında çocuk, kadın, yaşlı demeden silahsız sivillere yönelik katliamlarını sürdürmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.
"ABD yönetimi bu faşist oluşuma koruma sağlıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e Filistin halkına karşı 6 aydan daha uzun süren bu "katliam savaşını" sürdürme imkanını Washington'un verdiği kaydedildi.
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