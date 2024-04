https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/fenerbahce-baskani-ali-koctan-adaylik-aciklamasi-1083004389.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreniyle şampiyonluğunu kutlayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Bu sezon kadın voleybol takımının birçok maçına geldiğine dikkati çeken Koç, "Buraya geldiğimizde ayağımız uğurlu geliyor. Mutluyuz ama buruk bir mutluluk. Bu takımı Avrupa şampiyonu olsun diye kurduk. Ligi aldık, kupayı aldık. Yarı finalde Avrupa'dan elendik. Eczacıbaşı'nı da tebrik ediyorum. Çok güzel yatırım yapıyorlar. Şirket kulüpleriyle rekabet etmek kolay değil. Biz de bu ekonomik duruma rağmen her alanda zirveye oynuyoruz. Mütevazı bütçeyle kurduğumuz erkek takımı da final oynadı, Avrupa'da da çeyrek final oynadı. Bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar kupa kazanmaktı. Kadın baskette hepsini kazandık, kadın voleybolda Türkiye'deki her kupayı aldık. Yurt dışında yarı finalde elendik. İnşallah seneye yurt dışında da kupa alırız." diye konuştu.'İnşallah bundan sonra da yönetimde kim olursa aynı şekilde devam eder'Fenerbahçe'nin her branşta zirveye oynadığının altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Ali Koç, haziran ayında başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da "Ne yapıp yapmayacağımı yakında açıklayacağım." cevabını verdi.Son olarak erkek basketbol ve futbol takımlarıyla ilgili konuşan Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

