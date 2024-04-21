https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/galatasaraydan-4-gollu-galibiyet-super-lig-rekorunu-egale-etti-1083003515.html
Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti
Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 21’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T21:46+0300
2024-04-21T21:46+0300
2024-04-21T22:59+0300
spor
galatasaray
trendyol süper lig
pendikspor
rekor
galibiyet
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Pendikspor ve Alanyaspor'u 2'şer, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor'u da 1'er kez mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.Kendisine ait rekoru kırdıGalatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig’de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 14’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.Cimbom bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti.
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Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti
21:46 21.04.2024 (güncellendi: 22:59 21.04.2024)
Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 21’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Pendikspor ve Alanyaspor'u 2'şer, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor'u da 1'er kez mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Kendisine ait rekoru kırdı
Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig’de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.
Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 14’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.
Cimbom bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti.