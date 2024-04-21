https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/galatasaraydan-4-gollu-galibiyet-super-lig-rekorunu-egale-etti-1083003515.html

Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti

Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet: Süper Lig rekorunu egale etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 21’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T21:46+0300

2024-04-21T21:46+0300

2024-04-21T22:59+0300

spor

galatasaray

trendyol süper lig

pendikspor

rekor

galibiyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1083003357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1251fe33b99fe6a9dbdf3ee2ade9746.jpg

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor’a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Pendikspor ve Alanyaspor'u 2'şer, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor'u da 1'er kez mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.Kendisine ait rekoru kırdıGalatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig’de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig’deki galibiyet serisini 14’e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.Cimbom bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pendikspor,gs pendik,galatasaray pendikspor,galatasaray pendik,gs pendikspor,mauro icardi,kasımpaşa,galatasaray pendikspor maçı,alpaslan öztürk,gs pendik maçı,rams park stadium,pendik,okan buruk,abdülkerim bardakcı,pendikspor galatasaray,galatasaray pendik maçı ne zaman,galatasaray vs pendikspor,umut nayir,dries mertens,lucas torreira,pendik gspendikspor başkanı,galatasaray pendik maçı,muhammed kerem aktürkoğlu