https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-temsilcisi-bmgkda-konusmaya-baslayinca-arap-diplomatlar-salonu-terk-etti-1082947565.html

İsrail temsilcisi BMGK’da konuşmaya başlayınca Arap diplomatlar salonu terk etti

İsrail temsilcisi BMGK’da konuşmaya başlayınca Arap diplomatlar salonu terk etti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın konuşmaya başlamasıyla birlikte Arap heyetleri salonu terk... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T16:14+0300

2024-04-19T16:14+0300

2024-04-19T16:14+0300

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının görüşüldüğü toplantıda, İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan söz alınca onlarca diplomat yerlerinden kalkarak salonun iki tarafındaki çıkışın yolunu tuttu.15 üyeli BMGK’da Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulmuştu. Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alıyordu.ABD’nin ‘hayır’ oyu kullandığı tasarı 12 ‘evet’ ve 2 ‘çekimser’ oy almıştı. İngiltere ve İsviçre ‘çekimser’ kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya ‘evet’ oyu vermişti.Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması ve toplamda 9 ‘evet’ oyu alması gerekiyordu.

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