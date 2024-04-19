https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/israil-temsilcisi-bmgkda-konusmaya-baslayinca-arap-diplomatlar-salonu-terk-etti-1082947565.html
İsrail temsilcisi BMGK’da konuşmaya başlayınca Arap diplomatlar salonu terk etti
İsrail temsilcisi BMGK’da konuşmaya başlayınca Arap diplomatlar salonu terk etti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın konuşmaya başlamasıyla birlikte Arap heyetleri salonu terk... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T16:14+0300
2024-04-19T16:14+0300
2024-04-19T16:14+0300
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının görüşüldüğü toplantıda, İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan söz alınca onlarca diplomat yerlerinden kalkarak salonun iki tarafındaki çıkışın yolunu tuttu.15 üyeli BMGK’da Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulmuştu. Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alıyordu.ABD’nin ‘hayır’ oyu kullandığı tasarı 12 ‘evet’ ve 2 ‘çekimser’ oy almıştı. İngiltere ve İsviçre ‘çekimser’ kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya ‘evet’ oyu vermişti.Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması ve toplamda 9 ‘evet’ oyu alması gerekiyordu.
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israil, iran, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, rusya, cezayir
israil, iran, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, rusya, cezayir
İsrail temsilcisi BMGK’da konuşmaya başlayınca Arap diplomatlar salonu terk etti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın konuşmaya başlamasıyla birlikte Arap heyetleri salonu terk etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısının görüşüldüğü toplantıda, İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan söz alınca onlarca diplomat yerlerinden kalkarak salonun iki tarafındaki çıkışın yolunu tuttu.
15 üyeli BMGK’da Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunulmuştu. Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alıyordu.
ABD’nin ‘hayır’ oyu kullandığı tasarı 12 ‘evet’ ve 2 ‘çekimser’ oy almıştı. İngiltere ve İsviçre ‘çekimser’ kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya ‘evet’ oyu vermişti.
Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin ‘hayır’ oyu kullanmaması ve toplamda 9 ‘evet’ oyu alması gerekiyordu.