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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-ve-cinden-unwranin-filistinliler-icin-onemine-vurgu-1082890407.html
Rusya ve Çin’den UNWRA'nın Filistinliler için önemine vurgu
Rusya ve Çin’den UNWRA'nın Filistinliler için önemine vurgu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 daimi üyesi Rusya ve Çin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA)... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:47+0300
2024-04-18T09:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
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New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BMGK toplantısında, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ve kurumun geleceğiyle ilgili konuşmalar söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassiliy Nebenzya, BMGK'de yaptığı konuşmada, UNWRA'nın Gazze'deki rolünün vazgeçilmezliğine vurgu yaparken, kuruluşun bazı üyeleri hakkındaki suçlamalarla ilgili hala delil sunulmadığına dikkati çekti.Nebenzya konuşmasında, "UNWRA'nın insani yardımın dağıtımı ve Gazze'deki bakımın sürekliliğinin sağlanmasındaki vazgeçilmez rolünün farkındayız" ifadesine yer verdi.UNWRA'nın 7 Ekim'den bu yana 178 çalışanının İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Nebenzya, "Sizi, teşkilat personelinin kahramanlığını takdir etmeye çağırıyoruz. İnsani görevlerini, bedelini hayatlarıyla ödedikleri insanlık dışı koşullarda yapmaya çalışıyorlar. UNRWA'yı terör örgütü olarak etiketlemeye yönelik kategorik olarak kabul edilemez girişimler ve kapatma çağrıları da var" dedi.Personelinin Hamas'la işbirliği iddiaları üzerine bazı bağışçıların UNRWA'ya sağlanan finansmanı askıya alma kararının anlaşılamaz olduğunu dile getiren Rus Temsilci, söz konusu 12 personelin suçunu kanıtlayacak net deliller sunulmamasına rağmen 'dezenformasyon kampanyalarıyla teşkilatı itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri' kategorik olarak kınadıklarını ifade etti.‘UNWRA, Filistin’e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır’BMGK toplantısında konuşan diğer daimi üye Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da "UNWRA, Filistin'e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır" sözlerine yer verdi.UNWRA çalışanları için, "Çok çalıştılar, ter döktüler, kanlarını döktüler ve en büyük fedakarlığı yaptılar." diyen Shuang, ajansın yardım çalışmalarının sonlandırılmasının, 'Gazze'deki insanlar için son yaşam halatının da kesilmesi' anlamına geleceğini belirtti.UNWRA'ya yönelik soruşturmanın önceden belirlenmiş bir sonucu olmaması gerektiğini söyleyen Shuang, "İsrail'i, saldırılarını ve karalamalarını derhal durdurmaya ve ilgili ülkeleri, neyin mümkün olduğunu analiz etmek için finansmanı yeniden başlatmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Çinli diplomat son olarak, Gazze'ye bağlantısı olan tüm kara geçişlerinin insani yardım malzemeleri için açılmasını isterken, ABD'yi bu konuda "adil bir duruş sergilemeye ve samimi çaba göstermeye" çağırdı.Arap dışişleri bakanlarından UNRWA’ya destekBirleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki toplantıda Cezayir, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) varlığını ve çalışmalarını savundu.lk sözü alan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, UNRWA’yı Filistin halkının yaşadığı trajedi boyunca tutunduğu son umut olarak gördüklerini belirterek, “Bu BM ajansı apaçık saldırılara maruz kaldı. Utanç verici bir şekilde hedef alındı. Yayılmacı işgal gücü İsrail'in hedefi oldu” dedi.Attaf, UNRWA’nın finansmanını azaltmak ve varlığına son vermek için yanıltıcı bahanelerin kullanıldığını vurgulayarak, “Çünkü bu, İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Filistin devlet projesinin içeriğini tamamen yok etme planının önemli bir bileşenidir” diye konuştu.‘Gazze'de insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA’Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de 2.3 milyon Filistinlinin açlıkla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Gazze'deki bu durumu hafifletmeye yardımcı olacak bilgi, beceri ve altyapıya sahip, insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA. İsrail bunu kırmak istiyor, buna izin vermeyin” diye seslendi.Safadi, İsrail’in UNRWA’ya yönelik cadı avının uzun zaman önce başladığına dikkat çekerek, “UNRWA'ya yapılan saldırının amacı Filistinli mültecilerin haklarını, Filistin meselesini ve de sona ermesi gereken yasadışı, insanlık dışı bir işgalin var olduğu tartışmasını öldürmektir” ifadelerini kullandı.‘UNRWA, acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı’Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da İsrail’in Gazze’de 6 aydır süre saldırılarını BM Güvenlik Konseyi’nin önleyemediğine işaret ederek, “Bu durum, bombardıman ve açlık yüzünden masum sivilleri perişan etmeye devam eden açık bir çifte standarttır” diye konuştu.Bin Ferhan, UNRWA’nın Filistin’deki rolünün ‘açık ve vazgeçilmez’ olduğunu belirterek, UNRWA'yı “Siyasi kayırmacılık ve dehşet verici önyargılar nedeniyle korkunç bir durumun kurbanı olarak acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı” şeklinde tarif etti.Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik da İsrail'i yatıştırmak ve fail ile mağdur arasında eşitlik sağlamak amacıyla bazı ülkelerin UNRWA'ya sağladığı fonları durdurmaya yönelik ikna edici olmayan gerekçeleri reddettiklerini söyledi.Abdulhalik, "İsrail, UNRWA'yı yalan ve iftira yoluyla itibarsızlaştırmaya çalışırken, ajansın çalışanları da insani yardım çalışmalarının en harika örneklerini sunuyor" diye konuştu.ABD UNWRA'nın ‘vazgeçilmez’ rolüne değindiDiğer daimi üye ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, UNWRA’nın Gazze’deki insani yardımın işleyişindeki vazgeçilmez rolüne atıfta bulunarak, kurum hakkındaki incelemelerin bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.Wood, "ABD, ciddi gıda güvensizliğinden ve yaklaşmakta olan kıtlığın gerçek riskinden ciddi şekilde endişe duymaktadır. UNRWA'nın bu durumu tersine döndürmesi kritik önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.ABD’li diplomat, "ABD ihtiyaç duyulduğu sürece, UNRWA'nın faaliyette kalması için reformları uygulamak amacıyla UNRWA, diğer bağışçılar ve ev sahibi ile birlikte çalışmaya devam edecektir" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/israil-unrwanin-kapatilmasi-icin-bmye-resmen-basvurdu-1082350360.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, çin halk cumhuriyeti, çin, cezayir
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, çin halk cumhuriyeti, çin, cezayir

Rusya ve Çin’den UNWRA'nın Filistinliler için önemine vurgu

08:47 18.04.2024 (güncellendi: 09:07 18.04.2024)
© AFP 2023 / YUKI IWAMURABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2 daimi üyesi Rusya ve Çin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), görevine devam etmesinin bölgedeki insani yardımlar açısından önemini ön plana çıkaran açıklamalarda bulundu.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BMGK toplantısında, UNRWA'nın bazı çalışanlarının Hamas'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ve kurumun geleceğiyle ilgili konuşmalar söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassiliy Nebenzya, BMGK'de yaptığı konuşmada, UNWRA'nın Gazze'deki rolünün vazgeçilmezliğine vurgu yaparken, kuruluşun bazı üyeleri hakkındaki suçlamalarla ilgili hala delil sunulmadığına dikkati çekti.
Nebenzya konuşmasında, "UNWRA'nın insani yardımın dağıtımı ve Gazze'deki bakımın sürekliliğinin sağlanmasındaki vazgeçilmez rolünün farkındayız" ifadesine yer verdi.
UNWRA'nın 7 Ekim'den bu yana 178 çalışanının İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Nebenzya, "Sizi, teşkilat personelinin kahramanlığını takdir etmeye çağırıyoruz. İnsani görevlerini, bedelini hayatlarıyla ödedikleri insanlık dışı koşullarda yapmaya çalışıyorlar. UNRWA'yı terör örgütü olarak etiketlemeye yönelik kategorik olarak kabul edilemez girişimler ve kapatma çağrıları da var" dedi.
Personelinin Hamas'la işbirliği iddiaları üzerine bazı bağışçıların UNRWA'ya sağlanan finansmanı askıya alma kararının anlaşılamaz olduğunu dile getiren Rus Temsilci, söz konusu 12 personelin suçunu kanıtlayacak net deliller sunulmamasına rağmen 'dezenformasyon kampanyalarıyla teşkilatı itibarsızlaştırmaya yönelik girişimleri' kategorik olarak kınadıklarını ifade etti.

‘UNWRA, Filistin’e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır’

BMGK toplantısında konuşan diğer daimi üye Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang da "UNWRA, Filistin'e yönelik insani müdahalenin omurgasıdır" sözlerine yer verdi.
UNWRA çalışanları için, "Çok çalıştılar, ter döktüler, kanlarını döktüler ve en büyük fedakarlığı yaptılar." diyen Shuang, ajansın yardım çalışmalarının sonlandırılmasının, 'Gazze'deki insanlar için son yaşam halatının da kesilmesi' anlamına geleceğini belirtti.
UNWRA'ya yönelik soruşturmanın önceden belirlenmiş bir sonucu olmaması gerektiğini söyleyen Shuang, "İsrail'i, saldırılarını ve karalamalarını derhal durdurmaya ve ilgili ülkeleri, neyin mümkün olduğunu analiz etmek için finansmanı yeniden başlatmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Çinli diplomat son olarak, Gazze'ye bağlantısı olan tüm kara geçişlerinin insani yardım malzemeleri için açılmasını isterken, ABD'yi bu konuda "adil bir duruş sergilemeye ve samimi çaba göstermeye" çağırdı.

Arap dışişleri bakanlarından UNRWA’ya destek

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki toplantıda Cezayir, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) varlığını ve çalışmalarını savundu.
lk sözü alan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, UNRWA’yı Filistin halkının yaşadığı trajedi boyunca tutunduğu son umut olarak gördüklerini belirterek, “Bu BM ajansı apaçık saldırılara maruz kaldı. Utanç verici bir şekilde hedef alındı. Yayılmacı işgal gücü İsrail'in hedefi oldu” dedi.
Attaf, UNRWA’nın finansmanını azaltmak ve varlığına son vermek için yanıltıcı bahanelerin kullanıldığını vurgulayarak, “Çünkü bu, İsrail'in Filistin davasını tasfiye etme ve Filistin devlet projesinin içeriğini tamamen yok etme planının önemli bir bileşenidir” diye konuştu.

‘Gazze'de insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA’

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de 2.3 milyon Filistinlinin açlıkla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, “Gazze'deki bu durumu hafifletmeye yardımcı olacak bilgi, beceri ve altyapıya sahip, insani çabaların omurgasını oluşturan tek kurum var, o da UNRWA. İsrail bunu kırmak istiyor, buna izin vermeyin” diye seslendi.
Safadi, İsrail’in UNRWA’ya yönelik cadı avının uzun zaman önce başladığına dikkat çekerek, “UNRWA'ya yapılan saldırının amacı Filistinli mültecilerin haklarını, Filistin meselesini ve de sona ermesi gereken yasadışı, insanlık dışı bir işgalin var olduğu tartışmasını öldürmektir” ifadelerini kullandı.

‘UNRWA, acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı’

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da İsrail’in Gazze’de 6 aydır süre saldırılarını BM Güvenlik Konseyi’nin önleyemediğine işaret ederek, “Bu durum, bombardıman ve açlık yüzünden masum sivilleri perişan etmeye devam eden açık bir çifte standarttır” diye konuştu.
Bin Ferhan, UNRWA’nın Filistin’deki rolünün ‘açık ve vazgeçilmez’ olduğunu belirterek, UNRWA'yı “Siyasi kayırmacılık ve dehşet verici önyargılar nedeniyle korkunç bir durumun kurbanı olarak acı çeken insanlara umut veren yaşam hattı” şeklinde tarif etti.
Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Usame Abdulhalik da İsrail'i yatıştırmak ve fail ile mağdur arasında eşitlik sağlamak amacıyla bazı ülkelerin UNRWA'ya sağladığı fonları durdurmaya yönelik ikna edici olmayan gerekçeleri reddettiklerini söyledi.
Abdulhalik, "İsrail, UNRWA'yı yalan ve iftira yoluyla itibarsızlaştırmaya çalışırken, ajansın çalışanları da insani yardım çalışmalarının en harika örneklerini sunuyor" diye konuştu.

ABD UNWRA'nın ‘vazgeçilmez’ rolüne değindi

Diğer daimi üye ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, UNWRA’nın Gazze’deki insani yardımın işleyişindeki vazgeçilmez rolüne atıfta bulunarak, kurum hakkındaki incelemelerin bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Wood, "ABD, ciddi gıda güvensizliğinden ve yaklaşmakta olan kıtlığın gerçek riskinden ciddi şekilde endişe duymaktadır. UNRWA'nın bu durumu tersine döndürmesi kritik önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.
ABD’li diplomat, "ABD ihtiyaç duyulduğu sürece, UNRWA'nın faaliyette kalması için reformları uygulamak amacıyla UNRWA, diğer bağışçılar ve ev sahibi ile birlikte çalışmaya devam edecektir" diye ekledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye resmen başvurdu
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