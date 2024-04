https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/googlein-israille-sozlesmeye-karsi-cikan-calisanlarini-isten-kovdugu-bildirildi-1082904827.html

Google, İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlarını işten çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD'li teknoloji şirketi Google’ın, İsrail hükümeti ve ordusuyla işbirliğine karşı şirket ofislerinde 10 saatlik protesto eylemi düzenleyen 28 çalışanını işten... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

New York Post gazetesinin haberine göre, Google çalışanları New York ve California’nın Sunnyvale kentlerindeki ofislere giderek şirketin İsrail’le işbirliğini protesto etti.Ofislerde 10 saat süren oturma eylemi düzenleyen çalışanlar firmadan, İsrail’e gelişmiş yapay zeka teknolojisi verilmesini kapsayan ve Amazon şirketinin de içinde yer aldığı 1.2 milyar dolar değerindeki ‘Nimbus Projesi’ anlaşmasından çekilmeyi talep etti.Protestocuların ayrıca ofislerde diğer çalışanların çalışmalarına engel olduğu aktarıldı.Haberde, “Google, New York ve Sunnyvale (Kaliforniya) ofislerinde, İsrail hükümetiyle ticari bağlarını protesto etmek amacıyla 10 saatlik oturma eylemine katılan 28 çalışanını işten çıkardı” ifadesi kullanıldı.Google sözcüsü, protestocuların yaptıklarının ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu ve diğer çalışanların çalışmalarına engel olunmasının şirketin “politikalarının ihlali” olduğunu savundu.Daha önce New York Times, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlileri toplu halde takip etmek için yüz tanıma sistemi uygulamaya koyduğunu bildirmişti. İsrail istihbarat yetkilisi, yüz tanıma sisteminin İsrail şirketi Corsight ve Google Photos teknolojilerini kullandığını söylemişti.Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalanan Nimbus Projesi veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.Sistem, İsrail ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

