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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/new-york-timestan-calisanlarina-gazzesansuru-1082868056.html
New York Times'tan çalışanlarına Gazze sansürü
New York Times'tan çalışanlarına Gazze sansürü
Sputnik Türkiye
ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin, çalışanlarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan haber metinlerinde... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:55+0300
2024-04-17T15:55+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
filistin
israil-filistin sorunu
the new york times (nyt)
washington
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The Intercept tarafından ele geçirilen haber kılavuzuna göre, NYT’nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını haberleştiren çalışanlarına ‘soykırım’ teriminin kullanımıyla birlikte Filistin topraklarını tanımlarken ‘işgal altındaki bölge’ ifadesini kullanmaktan kaçınmaları talimatı verdi.Bu bağlamda, The Intercept'in ismini vermediği ve NYT haber merkezi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sızdırılan not her ne kadar Gazze savaşıyla ilgili haberlerde objektif gazetecilik ilkelerinin korunmasına yönelik bir taslak olarak sunulsa da, belgenin içeriğindeki bazı ifadeler gazetenin İsrail'in söylemlerine açıkça bağlı kaldığını gösteriyor.Kar amacı gütmeyen ve ABD merkezli araştırmacı sol bir medya yayın organı olan The Intercept’e konuşan kaynaklar, NYT’nin çalışanları için hazırladığı Gazze notunun 'İsrail’den özür diler' nitelikte olduğunu kabul ederken, “Filistin-İsrail çatışmasının tarihsel bağlamı hakkında hiçbir bilginiz yoksa profesyonel ve mantıklı görünen türden bir not. Ama eğer tarihi ve gerçekleri biliyorsanız, bunun İsrail'den ne kadar özür dileyici olduğu açıkça görülecektir' ifadelerini kullandı.NYT’nin gazete editörleri Susan Wessling, Philip Pan ve yardımcıları tarafından çalışanları için hazırlanan Gazze notlarında, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan haber metinleri için ‘kullanılmayacak kelimeler kılavuzu’ yer alırken, Gazze'deki saldırılar için ‘soykırım" ve ‘etnik temizlik’ ifadelerinin kullanmaması, Filistin'in adının ise nadir durumlarda yazılması ve bu devlet için ‘işgal altında’ ifadesi kullanılmaması yönünde uyarılara yer verildi.Kılavuzda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948'den bu yana kullanılan ‘mülteci kampları’ ifadesinin de haberlerde yer almaması belirtildi.The Intercept'e açıklamada bulunan NYT çalışanları, yayımlanan haber metinlerinin bazılarında İsrail'in yaptıklarına ‘saygıyla’ yaklaşıldığına işaret ederek, ilk kez kasımda kaleme alınan kılavuzun sürekli olarak güncellendiğini, bu tarz yönlendirmelerin standart bir uygulama olduğunu söyledi.NYT'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında kullanılan dil noktasında tartışmalar yaşandığı iddia edilirken, bunların önüne geçilmesi için hazırlanan kılavuzda katliam benzeri kelimelerin bilgiden çok duyguları temsil ettiği öne sürüldü.The Intercept, kılavuzda ‘etiket kullanmak yerine ne olduğunu anlatın’ ifadelerinin kullanılmasına rağmen gazetenin Filistin'in İsrail'e yönelik saldırılarında 'kullanılmayan tüm kelimeleri' kullandığını ancak İsrail'in binlerce kişinin ölümüne neden olan Filistin'e saldırılarında ise bu dilden kaçındığını aktardı.‘Katliam’ kelimesi, İsrailliler için 53, Filistinli siviller için 1 kez kullanıldıThe Intercept'in ocak ayında yayımladığı raporunda da sadece NYT değil, ABD'nin diğer bilinen gazeteleri Washington Post ve Los Angeles Times'ın da öldürülen Filistinli siviller için ‘katliam’, ‘kıyım’ ve ‘korkunç’ kelimelerinden kaçındığı ifade edilmişti.Söz konusu raporda, NYT'de 24 Kasım'da yayımlanan haberlerde ‘katliam’ kelimesinin, İsrailli siviller için 53 kez, öldürülen binlerce Filistinli sivil için ise sadece 1 kez kullanıldığı belirtilmişti.Raporda NYT'nin 7 Ekim'den hemen sonraki haberlerinde, Filistin'in İsrail'e saldırısını ‘terör eylemi’ şeklinde nitelediği ancak İsrail'in çocuk ile kadınların da dahil olduğu binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıları için terör kelimesini kullanmadığına dikkati çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, the new york times (nyt), washington, abd, ana akım medya
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, the new york times (nyt), washington, abd, ana akım medya

New York Times'tan çalışanlarına Gazze sansürü

15:55 17.04.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS The New York Times
The New York Times - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesinin, çalışanlarına İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan haber metinlerinde ‘soykırım’ gibi ifadeleri kullanmamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.
The Intercept tarafından ele geçirilen haber kılavuzuna göre, NYT’nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını haberleştiren çalışanlarına ‘soykırım’ teriminin kullanımıyla birlikte Filistin topraklarını tanımlarken ‘işgal altındaki bölge’ ifadesini kullanmaktan kaçınmaları talimatı verdi.
Bu bağlamda, The Intercept'in ismini vermediği ve NYT haber merkezi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sızdırılan not her ne kadar Gazze savaşıyla ilgili haberlerde objektif gazetecilik ilkelerinin korunmasına yönelik bir taslak olarak sunulsa da, belgenin içeriğindeki bazı ifadeler gazetenin İsrail'in söylemlerine açıkça bağlı kaldığını gösteriyor.
Kar amacı gütmeyen ve ABD merkezli araştırmacı sol bir medya yayın organı olan The Intercept’e konuşan kaynaklar, NYT’nin çalışanları için hazırladığı Gazze notunun 'İsrail’den özür diler' nitelikte olduğunu kabul ederken, “Filistin-İsrail çatışmasının tarihsel bağlamı hakkında hiçbir bilginiz yoksa profesyonel ve mantıklı görünen türden bir not. Ama eğer tarihi ve gerçekleri biliyorsanız, bunun İsrail'den ne kadar özür dileyici olduğu açıkça görülecektir' ifadelerini kullandı.
NYT’nin gazete editörleri Susan Wessling, Philip Pan ve yardımcıları tarafından çalışanları için hazırlanan Gazze notlarında, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını konu alan haber metinleri için ‘kullanılmayacak kelimeler kılavuzu’ yer alırken, Gazze'deki saldırılar için ‘soykırım" ve ‘etnik temizlik’ ifadelerinin kullanmaması, Filistin'in adının ise nadir durumlarda yazılması ve bu devlet için ‘işgal altında’ ifadesi kullanılmaması yönünde uyarılara yer verildi.
Kılavuzda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1948'den bu yana kullanılan ‘mülteci kampları’ ifadesinin de haberlerde yer almaması belirtildi.
The Intercept'e açıklamada bulunan NYT çalışanları, yayımlanan haber metinlerinin bazılarında İsrail'in yaptıklarına ‘saygıyla’ yaklaşıldığına işaret ederek, ilk kez kasımda kaleme alınan kılavuzun sürekli olarak güncellendiğini, bu tarz yönlendirmelerin standart bir uygulama olduğunu söyledi.
NYT'de İsrail'in Filistin'e saldırılarında kullanılan dil noktasında tartışmalar yaşandığı iddia edilirken, bunların önüne geçilmesi için hazırlanan kılavuzda katliam benzeri kelimelerin bilgiden çok duyguları temsil ettiği öne sürüldü.
The Intercept, kılavuzda ‘etiket kullanmak yerine ne olduğunu anlatın’ ifadelerinin kullanılmasına rağmen gazetenin Filistin'in İsrail'e yönelik saldırılarında 'kullanılmayan tüm kelimeleri' kullandığını ancak İsrail'in binlerce kişinin ölümüne neden olan Filistin'e saldırılarında ise bu dilden kaçındığını aktardı.

‘Katliam’ kelimesi, İsrailliler için 53, Filistinli siviller için 1 kez kullanıldı

The Intercept'in ocak ayında yayımladığı raporunda da sadece NYT değil, ABD'nin diğer bilinen gazeteleri Washington Post ve Los Angeles Times'ın da öldürülen Filistinli siviller için ‘katliam’, ‘kıyım’ ve ‘korkunç’ kelimelerinden kaçındığı ifade edilmişti.
Söz konusu raporda, NYT'de 24 Kasım'da yayımlanan haberlerde ‘katliam’ kelimesinin, İsrailli siviller için 53 kez, öldürülen binlerce Filistinli sivil için ise sadece 1 kez kullanıldığı belirtilmişti.
Raporda NYT'nin 7 Ekim'den hemen sonraki haberlerinde, Filistin'in İsrail'e saldırısını ‘terör eylemi’ şeklinde nitelediği ancak İsrail'in çocuk ile kadınların da dahil olduğu binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıları için terör kelimesini kullanmadığına dikkati çekildi.
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