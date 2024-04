https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kiev-israile-verilen-guvenlik-garantilerini-istiyor-1082865213.html

Kiev, İsrail'e verilen güvenlik garantilerini istiyor

Kiev, İsrail'e verilen güvenlik garantilerini istiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Kiev’in, ABD'den İsrail'e sağlananlara benzer güvenlik garantileri beklediğini söyledi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T14:37+0300

2024-04-17T14:37+0300

2024-04-17T14:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

israil

güvenlik garantileri

rusya

kiev

andrey yermak

vladimir zelenskiy

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082865056_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_331deb5e895d515ddded861a27b1a5e9.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinin internet sitesinde yayınlanan bir makalede açıklamalarda bulunan Yermak, “ABD'nin Ukrayna ile yaptığı anlaşma, İsrail'e yönelik büyük bir İran saldırısının püskürtülmesi sırasında müttefiklerin ortak eylemlerinin etkinliğini doğrulayan ABD'nin İsrail ile yaptığı anlaşmadan daha kötü sonuç vermemelidir” ifadelerini kullanırken, güvenlik garantisinin İsrail'e verilene benzer şekilde uzun vadeli olması gerektiğinin altını çizdi.ABD, anlaşma kapsamında İsrail’e her yıl 3.8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ederken, Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde G7 ülkeleri Ukrayna'yı destekleyen bir deklarasyon yayınlamıştı.Ancak bildiride yer alan güvenlik taahhütlerinde, tıpkı Ukrayna'nın ittifaka üyeliğine ilişkin daha önceki vaatlerde olduğu gibi, belirli bir zaman dilimi bulunmazken, Kiev, ‘güvenlik garantilerinin’ Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce işe yaramasını umuyor.İsrail'in ABD'den aldığı güvenlik garantileri modeli, esasen İsrail'in bölgedeki niteliksel askeri üstünlüğünü sürdürme çabası olarak nitelendirilirken, bu politika, en önemlisi her 10 yılda bir yenilenen Askeri Yardım Memorandumu olmak üzere bir dizi ikili savunma anlaşmasında da yer alıyor.Öte yandan ABD'nin önde gelen yayın organlarından Foreign Policy, on yıllardır bölgeye silah ve askeri güç yığan ABD’nin, kendisini geri tepmeye mahkum bir stratejinin içerisinde bulduğunu belirttiği yazısında, özellikle İsrail'i bölgede verdiği güvenlik garantisinin uzun ve feci bir yanlış hesaplamaya ittiğini belirtmişti.Sonuç olarak, ABD'nin tereddütsüz desteğinin İsrail’i, ABD'nin yardımlarına koşacağını ve onları sorumlu tutmayacağını bilerek pervasız politikalar izleme konusunda cesaretlendirdiğini vurgulayan dergi, sağduyunun, Washington'un rotasını kökten değiştirmesi gerektiğini gösterdiğini eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynayi-da-israili-korudugunuz-gibi-koruyun-diyen-zelenskiye-abdden-yanit-1082812783.html

ukrayna

abd

israil

rusya

kiev

washington

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, israil, güvenlik garantileri, rusya, kiev, andrey yermak, vladimir zelenskiy, washington, tel aviv