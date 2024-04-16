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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynayi-da-israili-korudugunuz-gibi-koruyun-diyen-zelenskiye-abdden-yanit-1082812783.html
'Ukrayna'yı da İsrail'i koruduğunuz gibi koruyun' diyen Zelenskiy'e ABD'den yanıt
'Ukrayna'yı da İsrail'i koruduğunuz gibi koruyun' diyen Zelenskiy'e ABD'den yanıt
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna ve İsrail'deki çatışmaların birbirinden farklı olduğunu belirterek... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T10:16+0300
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Batılı ülkelerin NATO üyesi olmayan İsrail'e Tahran'ın saldırısı sırasında koruma sağlayarak İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları vurması Kiev'de beklentiye yol açmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'yı da aynı şekilde koruma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, gazetecilerin Zelenskiy'in sözlerini anımsatarak neden ABD ordusunun Ukrayna'ya atılan Rus füze ve İHA'larını önleyemediğini sorması üzerine "Bu sorunun geleceğini biliyordum. Bunlar farklı çatışmalar, farklı hava sahaları, farklı tehdit tabloları. Başkan Biden, Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri ABD'nin bu çatışmada askeri rol oynamayacağı mesajını gönderdi" yanıtını verdi.ABD'nin İran'ın saldırısı sırasında İsrail'e yardım ettiği gibi Ukrayna'ya hiçbir zaman yardım etmeyeceğinin altını çizen Kirby, Washington'un Kiev'e hava savunması için kaynak aktardığını, ancak şu anda yeni bir kaynak sağlayamadığını, zira Kongre'nin gerekli finansman üzerinde mutabakat sağlayamadığını kaydetti.Kirby, bu bağlamda hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya mali yardımın en kısa sürede tahsis edilmesi için Kongre'ye çağrı yaptı.ABD 87 hava hedefini vurmuştuABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile İHA'ların 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıklamıştı.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini savunurken, ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, hükümetin İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/abd-saldirganligi-kiskirtmaya-devam-ediyor-ukrayna-ve-israil-icin-kongreye-acil-onay-cagrisi-1082773940.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, abd, washington, beyaz saray, israil, israil-filistin, ortadoğu, john kirby
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'Ukrayna'yı da İsrail'i koruduğunuz gibi koruyun' diyen Zelenskiy'e ABD'den yanıt

10:16 16.04.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy yardım destek Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy yardım destek Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna ve İsrail'deki çatışmaların birbirinden farklı olduğunu belirterek bundan dolayı ABD'nin Ukrayna meselesinde aynı şekilde hareket edemeyeceğini, İran'ın hava unsurlarını vurduğu gibi Rusya'nınkileri vuramayacağını itiraf etti.
Batılı ülkelerin NATO üyesi olmayan İsrail'e Tahran'ın saldırısı sırasında koruma sağlayarak İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları vurması Kiev'de beklentiye yol açmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'yı da aynı şekilde koruma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, gazetecilerin Zelenskiy'in sözlerini anımsatarak neden ABD ordusunun Ukrayna'ya atılan Rus füze ve İHA'larını önleyemediğini sorması üzerine "Bu sorunun geleceğini biliyordum. Bunlar farklı çatışmalar, farklı hava sahaları, farklı tehdit tabloları. Başkan Biden, Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri ABD'nin bu çatışmada askeri rol oynamayacağı mesajını gönderdi" yanıtını verdi.
ABD'nin İran'ın saldırısı sırasında İsrail'e yardım ettiği gibi Ukrayna'ya hiçbir zaman yardım etmeyeceğinin altını çizen Kirby, Washington'un Kiev'e hava savunması için kaynak aktardığını, ancak şu anda yeni bir kaynak sağlayamadığını, zira Kongre'nin gerekli finansman üzerinde mutabakat sağlayamadığını kaydetti.
Kirby, bu bağlamda hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya mali yardımın en kısa sürede tahsis edilmesi için Kongre'ye çağrı yaptı.

ABD 87 hava hedefini vurmuştu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısında attığı füze ile İHA'ların 87'sini ABD'nin düşürdüğünü açıklamıştı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD Merkez Komutanlığına (CENTCOM) göre İran, Irak, Suriye ve Yemen'den İsrail'e yönelik 110 orta menzilli balistik füze, 30 kara seyir füzesi ve 150'den fazla İHA saldırısı yapıldığını, bunlardan 81 İHA'nın ve en az 6 balistik füzenin ABD tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail de İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini savunurken, ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, hükümetin İran'ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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