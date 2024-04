https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/secimlerde-el-degistirmisti-golbasi-turkiyenin-kisi-basina-en-cok-borc-dusen-belediyesi-olmus-1082817457.html

Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'

Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'

Sputnik Türkiye

31 Mart seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi'nin Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtildi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T11:43+0300

2024-04-16T11:43+0300

2024-04-16T11:48+0300

borç

ankara

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

gölbaşı

ekonomi

borç limiti

borç krizi

politika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin yüksek borç yükü altında olduğunu ve Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtti.'Geçmişte burada tarih yazmıştık'Odabaşı, "Geçmişte de burada görev yaptık ve görev süresi içerisinde Gölbaşı Belediyesi verimli bir hizmet üretmiştir, burada faydalı projeler üretilmiştir ve 2019-2024 arası Gölbaşı Belediyesi tarihinin en çok hizmet yapan belediyesi olarak da tarihe geçmiştir. Dolayısıyla o günden bugün on yıl geçmiştir. Biz devrettiğimizde tabii ki Gölbaşı Belediyesi'nin günü gelmiş hiçbir borcu olmadığını, artı maaşlarını çok rahat veren, yatırımlarını çok rahat yapabilen ve hiçbir kuruma ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde duran, yatırım yapan personelin maaşını ödeyen, borcu olmayan çok rahat bir belediyedir" ifadelerini kullandı. 'Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız'Gölbaşı Belediyesinin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu bildiden Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:'Her ay 13 bin 200 lira faiz ödeniyor'Gölbaşı Belediyesi'nin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu ve borçların 1 milyar 60 milyon TL'ye ulaştığını belirten Odabaşı, her ay 13 milyon 200 bin TL faiz ödediklerini dile getirdi. Ayrıca belediyenin gelir-gider dengesinde her ay 55 milyon TL açık verdiğini açıkladı.Odabaşı, belediyenin borç yükü altında ayakta kalamayacağını ve önümüzdeki günlerde daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen asla karamsarlığa kapılmadıklarını ve birlikte başaracaklarına inandıklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/el-degistiren-gediz-belediyesinin-guncel-borcu-binaya-asildi-262-milyon-borcu-varmis-1082778249.html

ankara

gölbaşı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

borç, ankara, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, gölbaşı, ekonomi, borç limiti, borç krizi