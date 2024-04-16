https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/secimlerde-el-degistirmisti-golbasi-turkiyenin-kisi-basina-en-cok-borc-dusen-belediyesi-olmus-1082817457.html
Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'
Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi'nin Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtildi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T11:43+0300
2024-04-16T11:43+0300
2024-04-16T11:48+0300
borç
ankara
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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ekonomi
borç limiti
borç krizi
politika
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31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin yüksek borç yükü altında olduğunu ve Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtti.'Geçmişte burada tarih yazmıştık'Odabaşı, "Geçmişte de burada görev yaptık ve görev süresi içerisinde Gölbaşı Belediyesi verimli bir hizmet üretmiştir, burada faydalı projeler üretilmiştir ve 2019-2024 arası Gölbaşı Belediyesi tarihinin en çok hizmet yapan belediyesi olarak da tarihe geçmiştir. Dolayısıyla o günden bugün on yıl geçmiştir. Biz devrettiğimizde tabii ki Gölbaşı Belediyesi'nin günü gelmiş hiçbir borcu olmadığını, artı maaşlarını çok rahat veren, yatırımlarını çok rahat yapabilen ve hiçbir kuruma ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde duran, yatırım yapan personelin maaşını ödeyen, borcu olmayan çok rahat bir belediyedir" ifadelerini kullandı. 'Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız'Gölbaşı Belediyesinin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu bildiden Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:'Her ay 13 bin 200 lira faiz ödeniyor'Gölbaşı Belediyesi'nin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu ve borçların 1 milyar 60 milyon TL'ye ulaştığını belirten Odabaşı, her ay 13 milyon 200 bin TL faiz ödediklerini dile getirdi. Ayrıca belediyenin gelir-gider dengesinde her ay 55 milyon TL açık verdiğini açıkladı.Odabaşı, belediyenin borç yükü altında ayakta kalamayacağını ve önümüzdeki günlerde daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen asla karamsarlığa kapılmadıklarını ve birlikte başaracaklarına inandıklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/el-degistiren-gediz-belediyesinin-guncel-borcu-binaya-asildi-262-milyon-borcu-varmis-1082778249.html
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borç, ankara, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, gölbaşı, ekonomi, borç limiti, borç krizi
borç, ankara, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, gölbaşı, ekonomi, borç limiti, borç krizi
Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'
11:43 16.04.2024 (güncellendi: 11:48 16.04.2024)
31 Mart seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi'nin Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin yüksek borç yükü altında olduğunu ve Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olduğunu belirtti.
'Geçmişte burada tarih yazmıştık'
Odabaşı, "Geçmişte de burada görev yaptık ve görev süresi içerisinde Gölbaşı Belediyesi verimli bir hizmet üretmiştir, burada faydalı projeler üretilmiştir ve 2019-2024 arası Gölbaşı Belediyesi tarihinin en çok hizmet yapan belediyesi olarak da tarihe geçmiştir. Dolayısıyla o günden bugün on yıl geçmiştir. Biz devrettiğimizde tabii ki Gölbaşı Belediyesi'nin günü gelmiş hiçbir borcu olmadığını, artı maaşlarını çok rahat veren, yatırımlarını çok rahat yapabilen ve hiçbir kuruma ihtiyacı olmadan kendi ayakları üzerinde duran, yatırım yapan personelin maaşını ödeyen, borcu olmayan çok rahat bir belediyedir" ifadelerini kullandı.
'Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız'
Gölbaşı Belediyesinin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu bildiden Odabaşı, sözlerine şöyle devam etti:
Geçmişte bunun çok altındaydı, özellikle ben ilk açıklamamda 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu... Çünkü bir de gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı bin 400 civarında personelin çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı görülüyor.
Bunun karşılığı da borçlara baktığımızda rakam olarak bizim Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 4 Nisan 2024 tarihinde burayı teslim aldığımızda bize sunduğu bilgilerde 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL. Yani yuvarlak olarak 1 milyar 60 milyon TL borcunun olduğu, eski parayla da 1 katrilyon 60 trilyon bir borç yapısı var. Bu tabii normal ödenmesi gereken.
Bir de yükümlülüklerimiz var. Yani bu personelin bir kısmı yarın ayrılacağım derse ve tazminat vereceğiz diye düşünürsek, tüm personelin ayrıldığını personelin düşünmüş olsak 350 milyon civarında da bir kıdem tazminatı tutuyor. Bunu da kattığınızda yuvarlak olarak 1 milyar 400 milyon yani eski parayla 1 katrilyon 400 trilyon gibi bir rakama ulaşılıyor ki bu Türkiye'de herhangi bir belediyede böyle bir borcun olduğunu tahmin etmiyorum.
'Her ay 13 bin 200 lira faiz ödeniyor'
Gölbaşı Belediyesi'nin şu anda bin 400 civarında personeli bulunduğunu ve borçların 1 milyar 60 milyon TL'ye ulaştığını belirten Odabaşı, her ay 13 milyon 200 bin TL faiz ödediklerini dile getirdi. Ayrıca belediyenin gelir-gider dengesinde her ay 55 milyon TL açık verdiğini açıkladı.
Odabaşı, belediyenin borç yükü altında ayakta kalamayacağını ve önümüzdeki günlerde daha zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen asla karamsarlığa kapılmadıklarını ve birlikte başaracaklarına inandıklarını vurguladı.