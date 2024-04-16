Seçimlerde el değiştirmişti: 'Gölbaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesi olmuş'

Geçmişte bunun çok altındaydı, özellikle ben ilk açıklamamda 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu... Çünkü bir de gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı bin 400 civarında personelin çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı görülüyor.

Bunun karşılığı da borçlara baktığımızda rakam olarak bizim Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 4 Nisan 2024 tarihinde burayı teslim aldığımızda bize sunduğu bilgilerde 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL. Yani yuvarlak olarak 1 milyar 60 milyon TL borcunun olduğu, eski parayla da 1 katrilyon 60 trilyon bir borç yapısı var. Bu tabii normal ödenmesi gereken.

Bir de yükümlülüklerimiz var. Yani bu personelin bir kısmı yarın ayrılacağım derse ve tazminat vereceğiz diye düşünürsek, tüm personelin ayrıldığını personelin düşünmüş olsak 350 milyon civarında da bir kıdem tazminatı tutuyor. Bunu da kattığınızda yuvarlak olarak 1 milyar 400 milyon yani eski parayla 1 katrilyon 400 trilyon gibi bir rakama ulaşılıyor ki bu Türkiye'de herhangi bir belediyede böyle bir borcun olduğunu tahmin etmiyorum.