https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/el-degistiren-gediz-belediyesinin-guncel-borcu-binaya-asildi-262-milyon-borcu-varmis-1082778249.html
El değiştiren Gediz Belediyesi'nin güncel borcu binaya asıldı: 262 milyon borcu varmış
El değiştiren Gediz Belediyesi'nin güncel borcu binaya asıldı: 262 milyon borcu varmış
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den MHP’ye geçen belediyede, önceki dönemden kalan borçlar belediye binasına asıldı... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T12:29+0300
2024-04-15T12:29+0300
2024-04-15T12:29+0300
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Gediz’de 31 Mart’ta sandıktan birinci parti olarak çıkan MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, AK Partili belediye süresinde yapılan borçlarını sıraladığı dev afişi belediye binasına astırdı.Gediz Belediye binasına asılan dev pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, Güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.Afişte yer alan bilgiye göre Gediz Belediyesinin güncel olarak 262 milyon 692 bin 156 TL borcu olduğu ortaya çıktı.
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yerel seçim, gediz nehri, kütahya, borç, borç limiti, borç krizi, belediye, seçim
El değiştiren Gediz Belediyesi'nin güncel borcu binaya asıldı: 262 milyon borcu varmış
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den MHP’ye geçen belediyede, önceki dönemden kalan borçlar belediye binasına asıldı. Güncel olarak Gediz Belediyesi'nin 262 milyon 692 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.
Gediz’de 31 Mart’ta sandıktan birinci parti olarak çıkan MHP’li Belediye Başkanı Necdet Akel, AK Partili belediye süresinde yapılan borçlarını sıraladığı dev afişi belediye binasına astırdı.
Gediz Belediye binasına asılan dev pankartta vergi borçları, kurumlar ve esnafa ödenmeyen borçlar, müteahhitlere ödenmeyen borçlar, ihalesi yapılmış, hak edişi bekleyen borçlar, birliklere olan borçlar, Güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı krediler, iller bankasından alınan krediler olarak ana başlıklar altında sıralandı.
Afişte yer alan bilgiye göre Gediz Belediyesinin güncel olarak 262 milyon 692 bin 156 TL borcu olduğu ortaya çıktı.