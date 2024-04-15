https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-energodarin-bombalanmasi-icin-kullanilan-top-mermilerinin-bulundugu-depolari-vurdu-1082766128.html

Rusya, Energodar’ın bombalanması için kullanılan top mermilerinin bulunduğu depoları vurdu

Rusya, Energodar’ın bombalanması için kullanılan top mermilerinin bulunduğu depoları vurdu

Sputnik Türkiye

Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye NGS’nin yakınındaki Energodar kentini bombalamak... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T00:15+0300

2024-04-15T00:15+0300

2024-04-15T00:15+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

dnepropetrovsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081884676_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_2e8aa009bffc3df7b6c01174dc631a9b.jpg

Zaporojye’nin ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.Rogov, "Birliklerimiz, sağ kıyıdaki Dnepropetrovsk bölgesindeki Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının bulunduğu yeri, mühimmat depolarını ve ayrıca düşman tarafından Zaporojye bölgesinde Energodar ve Kamensko-Dneprovskiy ilçesini bombalamak için kullanılan askeri teçhizatı vurdu" diye konuştu.Bombardımanın ardından ikinci bir patlamanın duyulduğuna dikkat çeken Rogov, ambulansların hızla Ukrayna militanlarının bulunduğu yere hareket ettiğini aktardı.‘Rus birlikleri Rabotino ve Verbovoye bölgesinde 2 saldırıyı püskürttü ve konumlarını pekiştirdi’Rus ordu birliklerinin Rabotino köyünde ve Verbovoye yerleşiminin yakınında düşmanın saldırılarını püskürterek konumlarını pekiştirdiklerini anlatan Rogov, Rus ordusunun ayrıca Zaporojye bölgesindeki Malaya Tokmaçka yerleşim bölgesinde de başarılı eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/uaea-zaporojye-ngsnin-guc-unitelerinin-soguk-kapatma-moduna-alinmasi-memnuniyet-verici-1082739753.html

rusya

zaporojye

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, zaporojye, dnepropetrovsk