https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusya-energodarin-bombalanmasi-icin-kullanilan-top-mermilerinin-bulundugu-depolari-vurdu-1082766128.html
Rusya, Energodar’ın bombalanması için kullanılan top mermilerinin bulunduğu depoları vurdu
Rusya, Energodar’ın bombalanması için kullanılan top mermilerinin bulunduğu depoları vurdu
Sputnik Türkiye
Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye NGS’nin yakınındaki Energodar kentini bombalamak... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T00:15+0300
2024-04-15T00:15+0300
2024-04-15T00:15+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
dnepropetrovsk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081884676_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_2e8aa009bffc3df7b6c01174dc631a9b.jpg
Zaporojye’nin ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.Rogov, "Birliklerimiz, sağ kıyıdaki Dnepropetrovsk bölgesindeki Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının bulunduğu yeri, mühimmat depolarını ve ayrıca düşman tarafından Zaporojye bölgesinde Energodar ve Kamensko-Dneprovskiy ilçesini bombalamak için kullanılan askeri teçhizatı vurdu" diye konuştu.Bombardımanın ardından ikinci bir patlamanın duyulduğuna dikkat çeken Rogov, ambulansların hızla Ukrayna militanlarının bulunduğu yere hareket ettiğini aktardı.‘Rus birlikleri Rabotino ve Verbovoye bölgesinde 2 saldırıyı püskürttü ve konumlarını pekiştirdi’Rus ordu birliklerinin Rabotino köyünde ve Verbovoye yerleşiminin yakınında düşmanın saldırılarını püskürterek konumlarını pekiştirdiklerini anlatan Rogov, Rus ordusunun ayrıca Zaporojye bölgesindeki Malaya Tokmaçka yerleşim bölgesinde de başarılı eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/uaea-zaporojye-ngsnin-guc-unitelerinin-soguk-kapatma-moduna-alinmasi-memnuniyet-verici-1082739753.html
rusya
zaporojye
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/14/1081884676_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a9420e44abf24b785b1ec4a640445e1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, zaporojye, dnepropetrovsk
rusya, zaporojye, dnepropetrovsk
Rusya, Energodar’ın bombalanması için kullanılan top mermilerinin bulunduğu depoları vurdu
Rus birliklerinin Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye NGS’nin yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğu belirtildi.
Zaporojye’nin ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yakınındaki Energodar kentini bombalamak için kullandığı ekipman ve mühimmat depolarını vurduğunu söyledi.
Rogov, "Birliklerimiz, sağ kıyıdaki Dnepropetrovsk bölgesindeki Çkalovo köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının bulunduğu yeri, mühimmat depolarını ve ayrıca düşman tarafından Zaporojye bölgesinde Energodar ve Kamensko-Dneprovskiy ilçesini bombalamak için kullanılan askeri teçhizatı vurdu" diye konuştu.
Bombardımanın ardından ikinci bir patlamanın duyulduğuna dikkat çeken Rogov, ambulansların hızla Ukrayna militanlarının bulunduğu yere hareket ettiğini aktardı.
‘Rus birlikleri Rabotino ve Verbovoye bölgesinde 2 saldırıyı püskürttü ve konumlarını pekiştirdi’
Rus ordu birliklerinin Rabotino köyünde ve Verbovoye yerleşiminin yakınında düşmanın saldırılarını püskürterek konumlarını pekiştirdiklerini anlatan Rogov, Rus ordusunun ayrıca Zaporojye bölgesindeki Malaya Tokmaçka yerleşim bölgesinde de başarılı eylemlerde bulunduğunun altını çizdi.