https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/uaea-zaporojye-ngsnin-guc-unitelerinin-soguk-kapatma-moduna-alinmasi-memnuniyet-verici-1082739753.html
UAEA: Zaporojye NGS’nin güç ünitelerinin ‘soğuk kapatma’ moduna alınması memnuniyet verici
UAEA: Zaporojye NGS’nin güç ünitelerinin ‘soğuk kapatma’ moduna alınması memnuniyet verici
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin güç ünitelerinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığı belirtti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T20:43+0300
2024-04-13T20:43+0300
2024-04-13T21:11+0300
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santralin’deki 6 reaktör ünitesinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Bunun tesisin güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirten Grossi, “Bir süredir Ajans tarafından tavsiye edilen bu gelişmeyi santralin genel güvenliğini arttıracağı nedeniyle memnuniyetle karşılıyorum. Ajans, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin operasyonel durumunu yakından izlemeye ve hızlı değişim ve tehditler karşısında teknik açıdan uygun alternatifler sunmaya devam edecek” dedi.Santrale yönelik tehdidin devam etmesi nedeniyle nükleer güvenlik durumunun hala çok kırılgan olduğuna vurgu yapan Grossi, “Reaktörün soğutulması bir kaza durumunda ek bir tampon sağladığından, 6 güç ünitesinin tamamının soğuk durdurma moduna alınması kararı başlı başına olumlu. Ancak bu, nükleer santraldeki durumun son zamanlarda keskin bir şekilde kötüleşmesiyle ilgili temel sorunu çözmüyor. Kuşkusuz bu büyük nükleer tesisteki nükleer güvenlik hala çok kırılgan” ifadelerini kullandı.Daha önce Zaporojye NGS basın servisi, santralin 4 numaralı güç ünitesinin ‘soğuk kapatma’ moduna alındığını bildirmişti. Böylece 2022'nin sonundan bu yana ilk kez 6 reaktör ünitesinin tamamı ‘soğuk kapatma’ moduna alınmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-gucleri-gorlovka-kentini-bombaladi-8-sivil-yaralandi-1082738964.html
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nükleer, zaporizhzhya nükleer santrali, rusya, rusya savunma bakanlığı, rafael grossi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
nükleer, zaporizhzhya nükleer santrali, rusya, rusya savunma bakanlığı, rafael grossi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
UAEA: Zaporojye NGS’nin güç ünitelerinin ‘soğuk kapatma’ moduna alınması memnuniyet verici
20:43 13.04.2024 (güncellendi: 21:11 13.04.2024)
UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin güç ünitelerinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığı belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santralin’deki 6 reaktör ünitesinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
Bunun tesisin güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirten Grossi, “Bir süredir Ajans tarafından tavsiye edilen bu gelişmeyi santralin genel güvenliğini arttıracağı nedeniyle memnuniyetle karşılıyorum. Ajans, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin operasyonel durumunu yakından izlemeye ve hızlı değişim ve tehditler karşısında teknik açıdan uygun alternatifler sunmaya devam edecek” dedi.
Santrale yönelik tehdidin devam etmesi nedeniyle nükleer güvenlik durumunun hala çok kırılgan olduğuna vurgu yapan Grossi, “Reaktörün soğutulması bir kaza durumunda ek bir tampon sağladığından, 6 güç ünitesinin tamamının soğuk durdurma moduna alınması kararı başlı başına olumlu. Ancak bu, nükleer santraldeki durumun son zamanlarda keskin bir şekilde kötüleşmesiyle ilgili temel sorunu çözmüyor. Kuşkusuz bu büyük nükleer tesisteki nükleer güvenlik hala çok kırılgan” ifadelerini kullandı.
Daha önce Zaporojye NGS basın servisi, santralin 4 numaralı güç ünitesinin ‘soğuk kapatma’ moduna alındığını bildirmişti. Böylece 2022'nin sonundan bu yana ilk kez 6 reaktör ünitesinin tamamı ‘soğuk kapatma’ moduna alınmış oldu.