https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/uaea-zaporojye-ngsnin-guc-unitelerinin-soguk-kapatma-moduna-alinmasi-memnuniyet-verici-1082739753.html

UAEA: Zaporojye NGS’nin güç ünitelerinin ‘soğuk kapatma’ moduna alınması memnuniyet verici

UAEA: Zaporojye NGS’nin güç ünitelerinin ‘soğuk kapatma’ moduna alınması memnuniyet verici

Sputnik Türkiye

UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin güç ünitelerinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığı belirtti. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T20:43+0300

2024-04-13T20:43+0300

2024-04-13T21:11+0300

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santralin’deki 6 reaktör ünitesinin tamamının ‘soğuk kapatma’ moduna alınmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.Bunun tesisin güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirten Grossi, “Bir süredir Ajans tarafından tavsiye edilen bu gelişmeyi santralin genel güvenliğini arttıracağı nedeniyle memnuniyetle karşılıyorum. Ajans, Zaporojye Nükleer Güç Santralinin operasyonel durumunu yakından izlemeye ve hızlı değişim ve tehditler karşısında teknik açıdan uygun alternatifler sunmaya devam edecek” dedi.Santrale yönelik tehdidin devam etmesi nedeniyle nükleer güvenlik durumunun hala çok kırılgan olduğuna vurgu yapan Grossi, “Reaktörün soğutulması bir kaza durumunda ek bir tampon sağladığından, 6 güç ünitesinin tamamının soğuk durdurma moduna alınması kararı başlı başına olumlu. Ancak bu, nükleer santraldeki durumun son zamanlarda keskin bir şekilde kötüleşmesiyle ilgili temel sorunu çözmüyor. Kuşkusuz bu büyük nükleer tesisteki nükleer güvenlik hala çok kırılgan” ifadelerini kullandı.Daha önce Zaporojye NGS basın servisi, santralin 4 numaralı güç ünitesinin ‘soğuk kapatma’ moduna alındığını bildirmişti. Böylece 2022'nin sonundan bu yana ilk kez 6 reaktör ünitesinin tamamı ‘soğuk kapatma’ moduna alınmış oldu.

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