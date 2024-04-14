https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-yerlikaya-bayram-tatilinin-ilk-8-gunundeki-trafik-kazalarina-iliskin-bilgi-verdi-66-can-kaybi-1082748052.html
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin ilk 8 günündeki trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi: 66 can kaybı
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin ilk 8 günündeki trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi: 66 can kaybı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024-04-14T10:57+0300
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ali yerlikaya
bayram tatili
trafik kazası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatilinde-aci-tablo-trafik-kazalarinda-55-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-331-kisi-yaralandi-1082725372.html
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ali yerlikaya, bayram tatili, trafik kazası
ali yerlikaya, bayram tatili, trafik kazası
Bakan Yerlikaya bayram tatilinin ilk 8 günündeki trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi: 66 can kaybı
10:44 14.04.2024 (güncellendi: 10:57 14.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı."
Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu:
"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.