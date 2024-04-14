Bakan Yerlikaya bayram tatilinin ilk 8 günündeki trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi: 66 can kaybı

"Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı."