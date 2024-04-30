THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
‘Maliyetler koşulsuz tüketiciye yansıtılıyor’
“Tüketici itiraz etme kültürünü geliştirmeli. Çünkü bütün gelen maliyetleri koşulsuz olarak size yansıtıyorlar. Hiçbir esnaf örgütü bu konuda bir cümle kuruyor mu? Kurmuyor. Tüketici eğer örgütlü olsa o itiraz kültüründen kaynaklı itirazlarını ön plana koysa, zam geldiğinde ‘hayır, almıyorum’ dese bakın o zaman tüketici örgütlerinin karşısına nasıl o hizmet sektörünün temsilcileri karşımıza çıkacak. O zaman esnaf geride kalacak.”
‘Tüketicinin alım gücü düştü’
“Enflasyon ciddi anlamda canımızı yakmaya başladı, pahalılık ciddi anlamda arttı ve alım gücümüzde de büyük bir düşüş oldu. Özellikle milyonlarca emeklinin 10 bin lira gibi bir ücretle geçimini sağlayabilmesi anlaşılabilir değil, büyük bir yetenek diye düşünüyorum.”
‘Yerli üretim artmazsa enflasyonda düşüş olmaz’
“Yerli üretimin artması lazım, ithalata dayalı olmaması gerekiyor. Yerli ürünler korumaya alınmalı. Mümkün olduğu kadar ithal mallar ülkemize girmemeli. Çünkü döviz pahalı. 30’un altında yabancı para kalmadı Türk lirası karşısında. Böyle olursa enflasyondaki pahalılık, alım gücümüzün düşüklüğü engellenebilecek gibi görünmüyor bu politikalarla.”
‘Kara gün dostu korkulu rüya haline geldi’
“Çocukluğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili çiftçinin kara gün dostu denirdi. Sadece piyasayı düzenlemek değil, o dönemdeki planlı ekonomide eğer bir sıkıntı yaşarsa onu destekleyecek bir devlet garantisini hissediyordu çiftçimiz. Şimdi ne oluyor? Sıkıntı yaşanmadan, hatta hasat döneminde bile ürünleri ithal ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi kara gün dostundan korkulu rüya haline geldi. Et-Balık Kurumu sadece etin satılması ile ilgili değil, besleyici, denetleyici ve koruyucu önlemler alıyordu.”
‘Üretimde bilime öncelik verilmeli’
“Tarımda havza bazlı bir takım uygulamalar yapılması gerekir. Bizim onlarca ziraat mühendisimiz, veteriner hekimimiz var. Bunlar neden sahaya sürülmüyor? Neden üretimde onların bilimsel katkılarını almıyoruz? Plansızlıkla kaynaklarımızın etkisini azaltıyoruz, verimini düşürüyoruz ve ciddi bir savurganlığa neden oluyoruz. Onun için üretimde mutlaka bilimle uğraşan ve tekniklerin öne çıktığı bir uygulama şart. Öncelik üretime verilmeli.”
‘Kooperatifçilik geliştirilmeli’
“Ulaşım, üretim ve tüketim kooperatifleri kurulmalı. Bu üçlü zinciri oluşturduğunuz zaman yarın üreten köylü ben elimdeki malı ne yapacağım diye bir telaşa kapılmamalı. Kooperatifçilik olmazsa olmazımız olmalı.”
‘Tüketici kredi kartı faizlerinden şikâyetçi’
“Herhangi bir alışveriş mağazasına gittiğinizde kredi kartlarından da komisyon alıyorlar. Bu da çok ciddi bir sorun. Biz Tüketici Hakları Derneği olarak bunun haksız olduğunu biliyorduk ve Bankacılık Düzenleme Kurulu’na yazdık. Kamu kurumu niteliğinde hizmeti satın alan işletme de yapıyor. Araç muayene istasyonları gittiğinizde sizden kredi kartı komisyonu alıyor.”