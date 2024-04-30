Türkiye
TFF'den seçim tarihiyle ilgili yeni açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kakao fiyatlarının artık daha yukarı gitmesine imkan yok'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye tohum üretiminde dışa bağımlı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
'Açlık grevi' ile cezaevinden çıkıp kuaföre koştu
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Peki hangi yollar kapalı olacak?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Ligden düşme potasındaki takımların durumu
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
18:41
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:23
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA FARKI
Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/1083323998.html
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
Sputnik Türkiye
Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, yüksek enflasyonist ortamda üretim maliyetlerinin tümünün koşulsuz olarak tüketiciye yansıtıldığını... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:01+0300
2024-05-01T13:20+0300
ankara farki
radyo
tüketici hakları derneği
tüketici hakları
kredi kartı
faiz
üretim
kooperatif
tarım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083359394_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e58e65ed8dc4a48bfd49b11159026b4.jpg
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
Sputnik Türkiye
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına THD Genel Başkanı Ergün Kılıç konuk oldu. Programda, tüketicinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, şu mesajları verdi:‘Maliyetler koşulsuz tüketiciye yansıtılıyor’‘Tüketicinin alım gücü düştü’‘Yerli üretim artmazsa enflasyonda düşüş olmaz’‘Kara gün dostu korkulu rüya haline geldi’‘Üretimde bilime öncelik verilmeli’‘Kooperatifçilik geliştirilmeli’‘Tüketici kredi kartı faizlerinden şikâyetçi’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083359394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31adcdbfdf4fa9b2e8176e2974e0013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüketici hakları derneği başkanı, tüketici hakları
tüketici hakları derneği başkanı, tüketici hakları

THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli

15:01 30.04.2024 (güncellendi: 13:20 01.05.2024)
ANKARA FARKI
THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli
Abone ol
- Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik
Tüm yazılar
Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, yüksek enflasyonist ortamda üretim maliyetlerinin tümünün koşulsuz olarak tüketiciye yansıtıldığını söyledi. Kılıç, tüketicinin tepkisini ortaya koyarak ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmesi gerektiğini kaydetti.
İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına THD Genel Başkanı Ergün Kılıç konuk oldu. Programda, tüketicinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, şu mesajları verdi:

‘Maliyetler koşulsuz tüketiciye yansıtılıyor’

“Tüketici itiraz etme kültürünü geliştirmeli. Çünkü bütün gelen maliyetleri koşulsuz olarak size yansıtıyorlar. Hiçbir esnaf örgütü bu konuda bir cümle kuruyor mu? Kurmuyor. Tüketici eğer örgütlü olsa o itiraz kültüründen kaynaklı itirazlarını ön plana koysa, zam geldiğinde ‘hayır, almıyorum’ dese bakın o zaman tüketici örgütlerinin karşısına nasıl o hizmet sektörünün temsilcileri karşımıza çıkacak. O zaman esnaf geride kalacak.”

‘Tüketicinin alım gücü düştü’

Enflasyon ciddi anlamda canımızı yakmaya başladı, pahalılık ciddi anlamda arttı ve alım gücümüzde de büyük bir düşüş oldu. Özellikle milyonlarca emeklinin 10 bin lira gibi bir ücretle geçimini sağlayabilmesi anlaşılabilir değil, büyük bir yetenek diye düşünüyorum.”

‘Yerli üretim artmazsa enflasyonda düşüş olmaz’

“Yerli üretimin artması lazım, ithalata dayalı olmaması gerekiyor. Yerli ürünler korumaya alınmalı. Mümkün olduğu kadar ithal mallar ülkemize girmemeli. Çünkü döviz pahalı. 30’un altında yabancı para kalmadı Türk lirası karşısında. Böyle olursa enflasyondaki pahalılık, alım gücümüzün düşüklüğü engellenebilecek gibi görünmüyor bu politikalarla.”

‘Kara gün dostu korkulu rüya haline geldi’

“Çocukluğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili çiftçinin kara gün dostu denirdi. Sadece piyasayı düzenlemek değil, o dönemdeki planlı ekonomide eğer bir sıkıntı yaşarsa onu destekleyecek bir devlet garantisini hissediyordu çiftçimiz. Şimdi ne oluyor? Sıkıntı yaşanmadan, hatta hasat döneminde bile ürünleri ithal ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi kara gün dostundan korkulu rüya haline geldi. Et-Balık Kurumu sadece etin satılması ile ilgili değil, besleyici, denetleyici ve koruyucu önlemler alıyordu.”

‘Üretimde bilime öncelik verilmeli’

“Tarımda havza bazlı bir takım uygulamalar yapılması gerekir. Bizim onlarca ziraat mühendisimiz, veteriner hekimimiz var. Bunlar neden sahaya sürülmüyor? Neden üretimde onların bilimsel katkılarını almıyoruz? Plansızlıkla kaynaklarımızın etkisini azaltıyoruz, verimini düşürüyoruz ve ciddi bir savurganlığa neden oluyoruz. Onun için üretimde mutlaka bilimle uğraşan ve tekniklerin öne çıktığı bir uygulama şart. Öncelik üretime verilmeli.”

‘Kooperatifçilik geliştirilmeli’

Ulaşım, üretim ve tüketim kooperatifleri kurulmalı. Bu üçlü zinciri oluşturduğunuz zaman yarın üreten köylü ben elimdeki malı ne yapacağım diye bir telaşa kapılmamalı. Kooperatifçilik olmazsa olmazımız olmalı.”

‘Tüketici kredi kartı faizlerinden şikâyetçi’

“Herhangi bir alışveriş mağazasına gittiğinizde kredi kartlarından da komisyon alıyorlar. Bu da çok ciddi bir sorun. Biz Tüketici Hakları Derneği olarak bunun haksız olduğunu biliyorduk ve Bankacılık Düzenleme Kurulu’na yazdık. Kamu kurumu niteliğinde hizmeti satın alan işletme de yapıyor. Araç muayene istasyonları gittiğinizde sizden kredi kartı komisyonu alıyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала