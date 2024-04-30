THD Genel Başkanı Kılıç: Tüketici ‘itiraz etme kültürünü’ geliştirmeli

“Çocukluğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili çiftçinin kara gün dostu denirdi. Sadece piyasayı düzenlemek değil, o dönemdeki planlı ekonomide eğer bir sıkıntı yaşarsa onu destekleyecek bir devlet garantisini hissediyordu çiftçimiz. Şimdi ne oluyor? Sıkıntı yaşanmadan, hatta hasat döneminde bile ürünleri ithal ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi kara gün dostundan korkulu rüya haline geldi. Et-Balık Kurumu sadece etin satılması ile ilgili değil, besleyici, denetleyici ve koruyucu önlemler alıyordu.”