https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/bayram-tatilinde-aci-tablo-trafik-kazalarinda-55-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-331-kisi-yaralandi-1082725372.html
Bayram tatilinde acı tablo: Trafik kazalarında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı
Bayram tatilinde acı tablo: Trafik kazalarında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T11:28+0300
2024-04-13T11:28+0300
2024-04-13T11:28+0300
türkiye
ramazan bayramı
bayram tatili
trafik kazası
ölü
yaralı
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarıda bulunarak, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/bayramin-ilk-3-gununde-aci-tablo-yaklasik-3-bin-kisi-trafik-kazalarinda-yaralandi-1082604854.html
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ramazan bayramı, bayram tatili, trafik kazası, ölü, yaralı, ali yerlikaya
ramazan bayramı, bayram tatili, trafik kazası, ölü, yaralı, ali yerlikaya
Bayram tatilinde acı tablo: Trafik kazalarında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
Bayram tatilinin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı.
Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarıda bulunarak, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" dedi.