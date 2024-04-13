https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ruhi-cenet-calinan-9-milyonluk-hesabini-geri-aldigini-duyurdu-1082731517.html

Ruhi Çenet, çalınan 9 milyon takipçili hesabını geri aldığını duyurdu

Ruhi Çenet, çalınan 9 milyon takipçili hesabını geri aldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Ruhi Çenet'in sosyal medya kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmişti. Kanalda Ripple adına sahte bir canlı yayın açılırken on binlerce... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T16:08+0300

2024-04-13T16:08+0300

2024-04-13T16:09+0300

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çalıntı

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Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden Ruhi Çenet'in sosyal medya kanalı, kripto para dolandırıcıları tarafından ele geçirilmiş durumda. Adı "Ripple" olarak değiştirilen kanalında "Ripple'dan SEC'in 2 Milyarlık Cezasına Yanıt! XRP FİYAT TAHMİNİ" başlıklı bir canlı yayın başlatılmıştı.Ruhi Çenet, kanalı geri aldığını duyurdu:"Sonunda kanalımı hackerlardan geri aldım ama 13 yılda yaptığımız tüm videolar silinmiş ve yaklaşık 300.000 abone kaybetmişim."Ruhi Çenet'in kanalı nasıl çalınmıştı?"Nasıl hack'lendiğimizi merak edenlere şöyle açıklayayım, kendilerini Shopify isimli marka olarak tanıtan hackerlar bize bir reklam anlaşması önerdiler. MrBeast gibi içerik üreticilerini de referans gösterdiler. Biz de detayları incelemek için linke tıkladığımızda onlar bilgisayarımıza sızdılar. Tüm bilgilerimiz onlara geçmiş oldu. Sadece Shopify falan olarak mı tanıtıyorlar kendilerini, hayır. Örneğin Zara isimli tekstil markası gibi tanıttıkları mesajların sayısı şu şekilde, bunların sıklığı da bu kadar ve bu sadece zara mesajları. Bunun gibi ayda belki yüzlerce mail alıyoruz ve sadece incelemek için tıkladığımız bu sefer de hacklenmiş olduk."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/9-milyon-takipcisi-olan-ruhi-cenetin-hesabi-calinmisti-nasil-oldugunu-anlatarak-uyardi-1082667395.html

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ruhi çenet, youtube, takipçi, hacker, hesap, çalıntı