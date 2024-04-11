https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/9-milyon-takipcisi-olan-ruhi-cenetin-hesabi-calinmisti-nasil-oldugunu-anlatarak-uyardi-1082667395.html

9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı çalınmıştı: Nasıl olduğunu anlatarak uyardı

9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı çalınmıştı: Nasıl olduğunu anlatarak uyardı

Sputnik Türkiye

9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet’in hesabı çalındı. Kanalı ele geçiren siber saldırganlar uzun süre kripto para yayını yaptı. Çenet ise açıklamalarda... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T11:26+0300

2024-04-11T11:26+0300

2024-04-11T11:26+0300

yaşam

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Son dönemde hesabı çalışan fenomenler arasına Ruhi Çenet de girdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok izlenen kanallardan birisi olan Ruhi Çenet'in hesabı bilgisayar korsanlarının elinde.Ruhi Çenet kanalından kripto para yayınıRuhi Çenet sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda kanalının siber saldırganlar tarafından ele geçirildiğini ve linklere tıklanmaması gerektiğini belirtti. Kanalı çalanlar ise adını Ripple olarak değiştirdi ve canlı yayın yaptı.Çenet, yaptığı açıklamada uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/film-gibi-operasyon-issiz-adada-mahsur-kalan-denizciler-palmiye-yapraklariyla-yardim-yazdi-1082666001.html

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