https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/9-milyon-takipcisi-olan-ruhi-cenetin-hesabi-calinmisti-nasil-oldugunu-anlatarak-uyardi-1082667395.html
9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı çalınmıştı: Nasıl olduğunu anlatarak uyardı
9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı çalınmıştı: Nasıl olduğunu anlatarak uyardı
Sputnik Türkiye
9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet’in hesabı çalındı. Kanalı ele geçiren siber saldırganlar uzun süre kripto para yayını yaptı. Çenet ise açıklamalarda... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:26+0300
2024-04-11T11:26+0300
2024-04-11T11:26+0300
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Son dönemde hesabı çalışan fenomenler arasına Ruhi Çenet de girdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok izlenen kanallardan birisi olan Ruhi Çenet'in hesabı bilgisayar korsanlarının elinde.Ruhi Çenet kanalından kripto para yayınıRuhi Çenet sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda kanalının siber saldırganlar tarafından ele geçirildiğini ve linklere tıklanmaması gerektiğini belirtti. Kanalı çalanlar ise adını Ripple olarak değiştirdi ve canlı yayın yaptı.Çenet, yaptığı açıklamada uyarılarda bulunarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/film-gibi-operasyon-issiz-adada-mahsur-kalan-denizciler-palmiye-yapraklariyla-yardim-yazdi-1082666001.html
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ruhi çenet, takipçi, youtube, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı
ruhi çenet, takipçi, youtube, kripto, kripto para, kripto para cüzdanı
9 milyon takipçisi olan Ruhi Çenet'in hesabı çalınmıştı: Nasıl olduğunu anlatarak uyardı
9 milyona yakın abonesi olan Ruhi Çenet’in hesabı çalındı. Kanalı ele geçiren siber saldırganlar uzun süre kripto para yayını yaptı. Çenet ise açıklamalarda bulunarak herkesi uyardı.
Son dönemde hesabı çalışan fenomenler arasına Ruhi Çenet de girdi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok izlenen kanallardan birisi olan Ruhi Çenet'in hesabı bilgisayar korsanlarının elinde.
Ruhi Çenet kanalından kripto para yayını
Ruhi Çenet sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda kanalının siber saldırganlar tarafından ele geçirildiğini ve linklere tıklanmaması gerektiğini belirtti. Kanalı çalanlar ise adını Ripple olarak değiştirdi ve canlı yayın yaptı.
Çenet, yaptığı açıklamada uyarılarda bulunarak şunları söyledi:
"İnsanları kandıran ve yatırım tavsiye veren bilgisayar korsanları şu an itibarıyla çaldıkları hesabımda canlı yayın yapıyor. 120 binden fazla anlık görüntülenme ile insanlar saatlerdir bu yayını takip ediyor. Abonelikten çıkabilirsiniz. Merak edenlere olayın nasıl gerçekleştiğini açıklayayım. Bizimle işbirliği yapmak için mail atmışlar. Kendilerini incelemek için attıkları linke tıkladık ve bilgisayarımız bir anda onlara geçmiş oldu."