https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/kremlin-istanbulda-hazirlanan-anlasma-taslagi-ukrayna-ile-muzakerelerin-temeli-olabilir-1082703358.html

Kremlin: İstanbul'da hazırlanan anlaşma taslağı, Ukrayna ile müzakerelerin temeli olabilir

Kremlin: İstanbul'da hazırlanan anlaşma taslağı, Ukrayna ile müzakerelerin temeli olabilir

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mart 2022'de İstanbul'daki müzakereler sırasında hazırlanan anlaşma taslağının Ukrayna'yla yeni müzakereler için temel teşkil... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T14:16+0300

2024-04-12T14:16+0300

2024-04-12T14:16+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

rusya

vladimir putin

belarus

aleksandr lukaşenko

ukrayna

istanbul

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kiev ile olası müzakerelerde İstanbul'da hazırlanan anlaşma taslağına geri dönmeyi öneren Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile mutabık olduğunu açıklaması sonrası Kremlin'den konuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında Putin'in sözlerini sorulması üzerine, "Müzakerelere dönüş yalnızca diyalog formatında mümkün. Diyaloğa, müzakerelere hazır olduğumuz dün Devlet Başkanı Putin tarafından teyit edildi. Her şeye rağmen müzakereler bir şeylere odaklanır. İstanbul'dan hazırlanan o belgeye odaklanabileceği de söylendi, ancak aradan geçen 2 yılda birçok değişiklik oldu" dedi.Rusya Anayasası'na 2 sene önce olmayan yeni bölgelerin yazıldığının altını çizen Peskov, "Bu nedenle, fiiliyatta kendi soyutlayamayacağımız yeni gerçeklikler mevcut. Fakat İstanbul'daki belge müzakerelerin başlaması için bir nevi temel teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.Rus lider Putin'in müzakere açıklamasıyla uzun zamandır bilinen tutumunu bir kez daha teyit ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Kiev'in müzakerelere hazır olduğunu hissetmediklerini sözlerine ekledi.Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko dün Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümü konusunu görüşmüştü.Görüşme sırasında iki lider arasında, 2022 yılında İstanbul’da yapılan görüşme sırasında geliştirilen anlaşma taslağına dönülmesi yönünde bir diyalog geçmişti. Lukaşenko’nun, “Bir zamanlar bana gösterdiğiniz ve verdiğiniz o belge yeniden çıkarılsın, masaya yatırılsın ve ona göre hareket edilsin” sözlerine Putin, “Evet, onunla çalışılsın” diyerek karşılık vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/putinden-kiev-ile-istanbul-anlasmasi-taslagina-donulsun-diyen-lukasenkoya-destek-1082695209.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin, belarus, aleksandr lukaşenko, ukrayna, istanbul